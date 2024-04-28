4 выстрела в сутки и не более: как удалось удержать фронт от обвала во время снарядного голода

Фронт не посыпался только благодаря мужеству наших бойцов, хотя ряд потерь есть.

Главная новость этой недели – Украина уже получает обещанную помощь Соединенным Штатам Америки. Помощь, которую мы ждали 7 месяцев.

Ну а наши военные только сейчас открывают тайну, что украинские пушкари имели лимит в 4 выстрела в сутки. Российские оккупанты этим "окном возможностей", конечно, воспользовались и атаковали по всей линии фронта.

Силы обороны это давление выдержали. И фронт не посыпался только благодаря мужеству наших бойцов. Да, Украина потеряла Авдеевку. В эти минуты враг еще пытается захватить Очеретино. Главнокомандующий Сырский заявил, что отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в сутки. Ситуация на фронте накалилась, говорит он. Для усиления обороны в этих направлениях туда перемещают бригады, восстановившие боеспособность.

О тяжелых боях на Донетчине, об обороне двух сел, которые враг, несмотря на десятикратное преимущество, не смог захватить за последние полгода, говорится в ТСН.Неделя.

Донецкая ночь перед рассветом – лучшее время, чтобы попасть на передовую на наших пехотинцев. Командир роты знаменитой 95 бригады прикручивает к переносному РЭБу "рога", чтобы иметь хоть какую-то защиту от вражеских беспилотников.

Бойцы не просто ходят по отраженным позициям. Здесь они отыскивают полезные вещи, например гранаты.

Бойцы на этой позиции совсем молодые. Спокойные, улыбающиеся. Все время поглядывают в сторону врага, который может неожиданно атаковать с ярочка, а вот на врага мертвого уже и не смотрят.

Командир только добавляет: "выстоим, но нужны люди".

Это знаменитые Терны. Российская армия это село штурмует с января месяца. Их пропагандист уже несколько раз заявляли, что Терны они захватили. Но Терны наши. Единственное, что село они полностью уничтожили.

На заброшенных клумбах уже распустились тюльпаны, но ими некому любоваться. Теперь на людских дворах хозяйничают сотни крыс: они доедают заброшенное людьми зерно.

Только на мониторах бойцов можно оценить масштаб боев за Терны – десятки сожженных танков и броневиков

Жестокие бои продолжаются и в Новомихайловке. Через полгода украинские войска 80 процентов села потеряли. Но командир объясняет почему. Враг бьет сверхмощными бомбами, авиацией, артиллерией. А соотношение сил на этом участке один к десяти. Против нашей 79 бригады сражается две вражеские дивизии и 8 полков, посчитал комбриг.

"За последние полгода мы уничтожили около 300 единиц техники противника, это примерно 3 бригады и несколько тысяч личного состава противника", – говорит командир 79 отдельной десандтно-штурмовой бригады Евгений Шаматалюк.

Американские патроны уже едут на фронт. Армия уже осуществила сверхвозможное – удержала оборону, но армии нужно пополнение, считает военный эксперт Евгений Дикий.

"В это время каждый наш защитник сдерживает одно отделение окупантов. Один боец держит одно отделение. И это нам не поменяет Конгресс США и это нам не поменяет Джо Байден. Теперь все зависит от нас, от украинского тыла. Как мы воспримем эту помощь. мы поймем, что нам дают шанс и к этому оружию добавить мобилизацию, да, мы можем переломить ход войны в этом году", – отмечает Дикий.

Россияне чувствуют, что вскоре украинское войско станет мощнее и поэтому лупят по украинским городам без остановки ракетами, управляемыми авиабомбами. Населенные пункты на Донетчине недалеко от фронта выглядят теперь так – сожжены, разбиты, заброшены дома. В воздухе постоянно висят беспилотники, разыскивающие своих жертв.

Из больших городов больше всего достается Харькову. Враг также бьет по железнодорожным узлам, по электростанциям, но самое циничное – по женщинам и детям в мирных городах. И обычно делает это ночью, когда все спят.

Скоро ночь. Очевидно, этой ночью россияне снова попытаются запустить свою ракету. Но даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Просто надо верить в ВСУ.

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4 выстрела на СУТКИ — и не больше! Тайны украинских военных, которые шокируют!