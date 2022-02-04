40 минут барахтался в ледяной воде: под Николаевом спасатели достали мужчину с порезанными ладонями

40 минут барахтался в ледяной воде: под Николаевом спасатели достали мужчину с порезанными ладонями

Мужчина находился в 300 метрах от берега и выбраться из-под льда самостоятельно не мог.

Под Николаевом 43-летний мужчина провалился под лед и не смог выбраться. Его увидели случайные прохожие. Однако идти на помощь не рискнули – расстояние до берега было более 300 метров.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 4 февраля.

Люди вызвали спасателей. В спецодежде, на катере с надувной подушкой мужчину вывезли на сушу. Живого, но с сильным переохлаждением и изрезанными ладонями.

Выяснилось, что мужчина утром вышел из дома под хмельком и решил прогуляться на реке. Теперь пострадавший – в больнице.

“Пока у нас температура воздуха +1, поэтому лед очень хрупкий. Не выходите на лед! Берегите свое здоровье!” – сказал Евгений Ищенко, начальник аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Под Николаевом мужчина 40 минут провел в ледяной воде и выжил

Напомним, что в Днепре, на центральном пляже Монастырского острова, двое подростков провалились под лед. Один из них самостоятельно добрался до берега, а второй исчез под водой. На месте трагедии работали водолазы и спасатели.

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