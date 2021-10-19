40% пациентов реанимации умирают: медики показали, что происходит в коронавирусных больницах Киева

Больные коронавирусом, которые попадают в реанимацию, жалеют, что не вакцинировались.

40% пациентов, которые находятся в реанимации коронавирусных больниц, умирают. В Киевской городской клинической больницы №4 в отделении интенсивной терапии в настоящее время есть 16 больных коронавирусом, половина из них — на аппаратах ИВЛ.

Об этом 19 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии №2 Киевской городской клинической больницы №4 Владислав Васияров показывает отделения реанимации и говорит, что времени на отдых у медиков сейчас нет.

"Здесь у нас есть 16 койко-мест, которые снабжены всеми аппаратами", — говорит медик.

Всего в Киевской городской клинической больнице №4 в реанимации есть 16 пациентов, часть из них находится в тяжелом состоянии. Один из пациентов в отделении уже неделю, за него дышит ИВЛ. Больному ежедневно специальной аппаратурой обследуют дыхательные пути и забирают оттуда мокроты.

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Медики отмечают, что около 40% людей, которые оказываются в реанимации, умирают. В частности, и потому, что поздно обращаются за медицинской помощью.

Юрий попал в реанимацию две недели назад. Говорит, что сначала дома занимался самолечением, однако когда ему стало плохо, обратился к медикам.

"Сначала думал, что может простуда. Температура 37. Затем поднялась до 39. Я задыхался, падал из-за нехватки кислорода", — говорит Юрий.

На тот момент у мужчины легкие были поражены на 38%. Врачи объясняют, что у больных наблюдается безумно стремительное развитие пневмонии, быстрое падение сатурации.

"Во многих случаях, когда сатурация начинает снижаться к 86-88, человек этого не чувствует", — говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии №2 Киевской городской клинической больницы №4 Владислав Васияров.

А еще температура 39, которую сбить очень трудно. Это, говорят медики, особенность нынешней волны коронавируса. И развивается болезнь более агрессивно, независимо от возраста пациентов.

"Вот вчера еще пациент был в более-менее нормальном состоянии, через 12 часов он стал крайне тяжелым и оказался под аппаратом ИВЛ", — говорит врач Анита Годун.

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И даже после выписки сейчас гораздо больше людей, чем раньше, еще долго испытывают кислородную зависимость. Почти все пациенты реанимации невакцинированные. Юрий объясняет, к примеру, он препаратам не доверял. Поэтому уколов и не делал.

"Не хотелось. Кто придумал эту вакцину. Вот от СПИДа столько времени прошло, а вакцины нет. А от коронавируса через два года придумали", — говорит больной коронавирусом Юрий.

Теперь больной понял, что поступил неправильно.

"Когда ты уже одной ногой там, то хватаешься за каждый волос", — говорит Юрий.

Сейчас же мужчина надеется, что его скоро выпишут, ведь его дома ждут дети и жена.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, за последние сутки от коронавируса умерло 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии.

Также по состоянию на утро 19 октября в Киеве зафиксировано 837 новых случаев коронавируса в сутки. Это почти вдвое больше, чем 18 октября (416 случаев коронавируса).

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