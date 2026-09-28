40 раз изрезал учеников: как в Винницкой области наказали бывшего учителя

Подозреваемому в убийстве школьников вынесли приговор / © ТСН

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Сегодня в Винницкой области суд поставил точку в одном из самых громких дел последних лет — вынесен приговор бывшему винницкому учителю английского языка Алексею Пономареву, который, по версии следствия, убил 10 сентября 2025 года на улице средь бела дня в городе Шаргород двух старшеклассников (один из них учился в 10, другой — в 11 классе).

На момент задержания Пономареву было 23 года, но к тому моменту он уже некоторое время не работал учителем. По приговору суда бывший учитель был приговорен к пожизненному лишению свободы.

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Как сообщила в комментарии для ТСН.ua мать одного из убитых школьников Наталья Билык, суд только что приговорил Алексея Пономарева к пожизненному лишению свободы.

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«Считаю этот приговор справедливым», — со слезами на глазах сообщила нам мать погибшего школьника.

По данным следствия, подросткам было нанесено около 40 ножевых ранений в область шеи, ребята скончались на месте происшествия. В качестве мотива убийства следствие назвало конфликт бывшего учителя с этими учениками. Нападавший, по данным правоохранителей, скрылся с места происшествия, но впоследствии в тот же день его задержали в нескольких километрах от места убийства.

Через несколько дней после этого убийства мать одного из погибших подростков Наталья Билык, рассказала в комментарии для ТСН.ua, что, по словам других местных детей, учитель незадолго до убийства следил за своими двумя будущими жертвами.

В свою очередь, мать Алексея Пономарева в интервью для ТСН.ua намекнула, что возможным мотивом убийства могло стать якобы то, что младший брат Пономарева стал жертвой буллинга со стороны группы учеников. После этого полиция начала проверять изложенные ею факты. В семьях погибших категорически отрицают, что их сыновья причастны к травле.

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«Он признает свою вину», — сказала о подсудимом накануне вынесения приговора мать одного из погибших подростков Наталья Билык.

Что известно об убийстве школьников в Винницкой области

Напомним, утром 10 сентября 2025 года в городе Шаргород Жмеринского района местный житель обнаружил тела двух несовершеннолетних.

Впоследствии задержали подозреваемого в этой ужасной расправе. Это — бывший учитель английского языка.

Ранее мать подозреваемого утверждала, что ученики целый год избивали и издевались над ее младшим сыном так, что ребенок плакал от боли, а на днях произошла «последняя капля».

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