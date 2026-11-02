«40 заложников под Киевом»: что на самом деле происходит в Петропавловской Борщаговке

Полиция Киева / © УНІАН

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Информация о том, что в пригороде Киева в заложниках якобы находятся 40 человек, не соответствует действительности.

Об этом ТСН.ua сообщили источники в правоохранительных органах.

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В Сети распространяется информация о том, что якобы в Петропавловской Борщаговке под Киевом в подвале в заложниках находятся около 40 человек, которых удерживают вооруженные лица. Также отмечается, что люди якобы находятся в тяжелом состоянии, и к ним не пускают медиков. Однако эта информация, по данным правоохранительных органов, является фейком.

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Как сообщили источники ТСН.ua, там находится один человек, по предварительным данным — это мужчина, который, возможно, находится в состоянии шока.

В настоящее время информация уточняется.

Напомним, что нетрезвый киевлянин открыл огонь с балкона многоэтажного дома.

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