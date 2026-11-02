- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1231
- Время на прочтение
- 1 мин
«40 заложников под Киевом»: что на самом деле происходит в Петропавловской Борщаговке
В Сети распространяется информация о том, что «неизвестные якобы взяли в заложники 40 человек и удерживают их в подвале». Это сообщение оказалось фейком.
Информация о том, что в пригороде Киева в заложниках якобы находятся 40 человек, не соответствует действительности.
Об этом ТСН.ua сообщили источники в правоохранительных органах.
В Сети распространяется информация о том, что якобы в Петропавловской Борщаговке под Киевом в подвале в заложниках находятся около 40 человек, которых удерживают вооруженные лица. Также отмечается, что люди якобы находятся в тяжелом состоянии, и к ним не пускают медиков. Однако эта информация, по данным правоохранительных органов, является фейком.
Как сообщили источники ТСН.ua, там находится один человек, по предварительным данным — это мужчина, который, возможно, находится в состоянии шока.
В настоящее время информация уточняется.
Напомним, что нетрезвый киевлянин открыл огонь с балкона многоэтажного дома.