ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1231
Время на прочтение
1 мин

«40 заложников под Киевом»: что на самом деле происходит в Петропавловской Борщаговке

В Сети распространяется информация о том, что «неизвестные якобы взяли в заложники 40 человек и удерживают их в подвале». Это сообщение оказалось фейком.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Полиция Киева

Полиция Киева / © УНІАН

Информация о том, что в пригороде Киева в заложниках якобы находятся 40 человек, не соответствует действительности.

Об этом ТСН.ua сообщили источники в правоохранительных органах.

В Сети распространяется информация о том, что якобы в Петропавловской Борщаговке под Киевом в подвале в заложниках находятся около 40 человек, которых удерживают вооруженные лица. Также отмечается, что люди якобы находятся в тяжелом состоянии, и к ним не пускают медиков. Однако эта информация, по данным правоохранительных органов, является фейком.

Как сообщили источники ТСН.ua, там находится один человек, по предварительным данным — это мужчина, который, возможно, находится в состоянии шока.

В настоящее время информация уточняется.

Напомним, что нетрезвый киевлянин открыл огонь с балкона многоэтажного дома.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie