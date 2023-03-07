400 единиц техники в год: эксперт – о перспективах строительства танкового завода в Украине

По словам эксперта, через два-три года Украина сможет создать такую мощную танковую силу, что на нас вряд ли кто-то попытается напасть.

Мощный германский концерн Rheinmetall и Кабмин сейчас ведут переговоры о строительстве танкового завода в Украине. По словам руководителя компании, мощность производства может достигать 400 основных боевых танков в год.

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что это значительно усилит обороноспособность нашего государства в перспективе. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Это нормальное количество танков, которое производится в странах, которые могут производить такую технику. Если мы построим такой завод, то сможем производить 300-400 единиц в год. Таким образом, за два-три года мы сможем создать такую мощную танковую силу в Украине, что на нас вряд ли кто-то попытается напасть. Это станет противовесом россиянам в дальнейшем пробовать провоцировать Украину. Ведь такие сверхсовременные танки могут сдерживать пехотные наступления с очень большим количеством людей", – отметил эксперт.