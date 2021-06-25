+42: в Ровенской области зафиксировали температурный рекорд и просят спасать животных

Чрезвычайники объявили в регионе самый высокий класс пожарной опасности.

В Ровенской области синоптики зафиксировали температурный максимум за последние 75 лет — там столбики термометров поднялись до 35 градусов тепла. Но кое-где термометры показывали и +42.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 25 июня.

Рекорды жары область бьет уже почти неделю. Чрезвычайники объявили высокий класс пожарной опасности. Люди спасаются от жары под кондиционерами и в водоемах.

Страдают от высокой температуры и животные. Чтобы четвероногим хоть было, где напиться, зоозащитники установили в Ровно ведерка с водой. И призывают горожан подливать жидкость, когда те опустеют.

"Вот такие ведерки мы выставляем по городу, чтобы животные в такую жару имели доступ к воде. Потому что они могут погибнуть от обезвоживания", — говорит зоозащитница Инесса Шишкина.

Напомним, синоптики прогнозируют, что 25 июня в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди.

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