43 пластических хирурга объединились, чтобы убирать с тел украинцев шрамы войны: делают просто чудеса

Избавиться от шрамов войны. Более 40 врачей и 3 клиники пластической хирургии объединились в инициативу NoScar – без шрамов. Они бесплатно помогают избавиться от рубцов, образовавшихся у гражданских и военных вследствие вооруженной агрессии России. Возможности пластической хирургии и косметологии позволяют все дефекты кожи сделать максимально незаметными, говорится в ТСН.

Татьяна имела на лице десятки швов, которые получила в начале вторжения – 28 февраля. Дом ее родственников на Киевщине разнесло вдребезги после авиаудара. В доме пострадал и 3-летний племянник Татьяны – Марк. Ему порубило голову. Сестру же достали из-под завалов без сознания. Татьяна же тогда получила самые сложные ранения – сотни мелких и не очень осколков изуродовали ее лицо. “У меня идет кровь, я не понимаю, что происходит. Все кричат, где дети, где дети”, – вспоминает женщина.

На тот момент невозможно было вызвать скорую на территории Макаровского района, велись активные боевые действия. Сюда первыми смогли добраться военные, они и вывезли Татьяну в Брусиловскую больницу. Там из лица Татьяны вытащили осколки, а швы накладывал ассистент пластического хирурга, случайно оказавшегося в Брусиловской больнице. С ним она до сих пор поддерживает связь. “В тот момент важно было поставить края правильно. Мы максимально построили края, дальше занимались реабилитацией”, — рассказывает врач.

Далее Татьяна попала на реабилитацию Сергею Королюку. Он один из 43 врачей из 3 клиник пластической хирургии, которые объединились в инициативу "Без шрамов".

Своевременная помощь позволила 19-летним девушкам сохранить лицо. Уже сейчас следы от шрамов едва заметны.

“На помощь могут претендовать абсолютно все: и дети, и взрослые, и военные. Это травмы обязательно связаны с войной, получены травмы от российской агрессии”, – объясняют врачи.

Современные возможности пластической хирургии позволит сделать менее заметными повреждения кожи любой сложности и масштабов. "Есть много шлифовок лазерных, есть много косметологических процедур, которые делают эти рубцы еще более незаметными, но их нужно правильно сшить, это то, что не могут делать врачи на передовой, где оказывают первую помощь", — отмечают медики.

На операционном столе из-за своих травм была и Екатерина. Чтобы ее рубцы сделать менее заметными, требовалась именно операция. “Осколок был в груди и на вылет со стороны прошел. Хорошо, что не задел почки, ничего”, — говорит она.

Шрам на боку ей высекли и зашили таким образом, чтобы после заживления он будет незаметным. А вот повреждение молочной железы сложнее. "С рубцом сверху мы увидели, что есть осколок, будем этот осколок удалять тоже", — комментировали операцию медки.

Екатерина получила ранения на блокпосте недалеко от Коростеня, где она как волонтер привезла еду военным. Сначала из ее тела вытащили 8 осколков, впоследствии в груди обнаружили еще один.

Чтобы получить бесплатную помощь, нужно заполнить заявку на ресурсе NoScar. Таких обращений врачи получили уже более трехсот. С одними пациентами пластические врачи могут начать работу сразу, с другими - когда рубцы заживут. Такая ситуация у Дмитрия – командира отделения переносных зенитных комплексов. Его тело полностью покрыто шрамами. “Мы с женой считали недавно, было 32 шрама. Они разные большие, есть маленькие”, — говорит мужчина.

Он со своими подчиненными в Харьковской области попал в засаду вражеской ДРГ. Его прошили два десятка шаров и осколков. Вся левая сторона изуродована. Еще не работает рука, и после ранений восстанавливается нога, не видит глаз. Дмитрий перенес уже 18 операций и эти шрамы по всему телу его донимают. Большое повреждение кожи было на подбородке и вообще невозможно скрыть. Так что у Дмитрия очередная лазерная процедура, которая разрушает сосуды. "Сам рубец станет более бледным", – объясняют действия медики.

Дмитрий говорит избавление от рубцов, это еще и психологическая реабилитация.

У социального проекта нет конечного срока. Пока война калечит украинцев, пластические хирурги готовы оказывать бесплатную помощь детям, взрослым, гражданским и военным, чтобы стирать шрамы войны с тел и лиц украинцев.

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