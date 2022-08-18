430 самолетов и 360 вертолетов на границе с Украиной: эксперты рассказали, какой неприятный "сюрприз" готовит Путин

По мнению Олега Жданова, Россия готовит массированный удар по Украине. Самыми опасными в ближайшие дни могут стать 23 и 24 августа.

В канун Дня Государственного Флага и Дня Независимости у украинских границ военные наблюдают большое скопление вражеской авиации. Ее количество на аэродромах Беларуси, Крыма и России в целом сейчас превышает численность, которая была на момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

По словам экспертов и военных, именно эти три направления сейчас представляют наибольшую угрозу. Например, количество вертолетов увеличилось на 110 единиц, а общее количество воздушной техники составляет 790 (430 самолетов и 360 вертолетов).

Кроме того, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром выразил обеспокоенность по поводу расположения ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности, на аэродроме Зябровка. Также в этом разговоре Залужный рассказал коллеге, что больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.

ТСН.ua расспросил военных и экспертов о том, какие сейчас риски для Украины, где, как, когда и в каком количестве враг может применить боевую авиацию.

Задача авиации – поддерживать наземные силы

"Увеличилось количество вертолетов, было 250 (на момент вторжения в Украину, – ред.) – стало 360. У них задача – больше работать на переднем крае, на линии столкновения, для поддержки наземных сил. То есть, речь идет о вертолетах, штурмовиках СУ- 25, которые часто сбивают", — сообщил ТСН.ua спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, вся эта авиация не выполняет задачи на территориях, подконтрольных Воздушным силам ВСУ.

Ударные группы по 10 самолетов и вертолетов

Военные отмечают, что авиация врага не сосредоточена в одном месте. "Кроме того, если учитывать количество вертолетов, 360, и огромную линию границы, то на такую протяженность границы это и не столь большая численность", — подчеркнул Юрий Игнат.

В свою очередь, отвечая на вопрос о возможности одновременного использования Россией всей этой авиации, военный рассказал следующее: "В современных войнах на определенных участках авиация работает в составе ударных групп. Это могут быть ударные группы самолетов или вертолетов в количестве, например, 10 единиц. Могут ли одновременно работать сотни самолетов? Это же не кино о Второй мировой войне…Кроме того, вся их авиация не на одном аэродроме, а рассредоточена вокруг границ – в белорусской Зябровке, в крымском Джанкое, в других городах".

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Закрыть небо от ракет пока невозможно

Рассказывая о возможностях украинской ПВО, Юрий Игнат добавил: "От полетов вражеской авиации мы закрыли небо на подконтрольной территории практически самостоятельно. Там, где работают наши истребители и ПВО – туда вражеская авиация не залетает, но мы не можем полностью закрыть небо от ракетного терроризма. Россияне пускают ракеты из Астрахани, Каспия, Черного моря. Не все ракеты мы можем сбивать, ни одна страна в мире не может сбить все ракеты".

По данным военных, спрогнозировать то, по каким объектам россиянами могут быть нанесены удары в ближайшее время достаточно сложно. "Попытки могут быть нанесети удар по любому объекту. Как видим, не только военному, но и гражданскому", — говорят военные.

Стягивают самолеты из-за потерь

В то же время военный эксперт Олег Жданов отмечает, что россияне подтягивают авиацию к нашим границам из-за очень больших потерь. "Но у них есть проблемы в том, что это – не совсем современные самолеты. Все их самое современное в своем большинстве мы уже, пожалуй, уничтожили. Кстати, часть самолетов они сняли с хранения, расконсервируют и сосредотачивают вокруг Украины. Но это количество не может одновременно подняться в воздух – у них очень большой дефицит пилотов. Многих пилотов, особенно с боевым опытом, – их уже нет. Сейчас россияне ускоряют выпуски в военных училищах, используют пилотов из запаса", – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Под угрозой – вся Украина

По его словам, учитывая, какие типы ракет используют россияне при обстрелах (дальность пуска 600 км и 5500 км), можно предположить, что под угрозой вся территория Украины.

В очередной раз Жданов не исключает, что самыми опасными в ближайшие дни могут стать 23 и 24 августа, когда Украина отмечает День Государственного Флага и День Независимости. "Путин очень любит конспирологию, в том числе – цифровую. 23 и 24 – такие праздники, которые больше всего его раздражают. Сказать, что Путин оставит нас в эти дни в покое – это будет противоречием здравому смыслу", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Жданов выразил мнение, что в День Независимости по Украине могут ударить с трех направлений – из Беларуси, России и Черного моря.

"На мой взгляд, в Беларуси идет подготовка, и, скорее всего, они будут делать массированный удар. Массированный удар – это привлечение максимального количества пусковых установок, или максимального количества выпущенных ракет", – рассказал эксперт в эфире FreeДом.

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