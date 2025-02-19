44-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации: он придумал неожиданную причину

Житель Николаевской области на суде заявил, что отказывается от мобилизации. Как это кончилось?

В Николаевской области к 3 годам лишения свободы приговорили 44-летнего мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Веселиновского районного суда Николаевской области.

По данным суда, житель Николаевской области в мае и августе 2024 получил повестки, однако категорически отказался от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и добавил, что он "отказывается от прохождения военной службы, так как у него есть четыре неоплаченных кредита, жена безработная, на иждивении есть несовершеннолетний ребенок, а также больная мать".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший три повестки, однако отказался от мобилизации.

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