45-летний бизнесмен из Днепропетровской области вступил в половую связь с 14-летней школьницей: как его наказали

В Украине осудили мужчину за интимные отношения с ребенком / © pixabay.com

Реклама

В Украине к ограничению свободы приговорили 45-летнего мужчину, который вступал в интимные отношения с 14-летней школьницей.

Об этом говорится в приговоре Никопольского городского районного суда Днепропетровской области.

Реклама

Как мужчина познакомился с ребенком

Согласно материалам дела, уроженец Никополя, разведенный предприниматель и владелец магазина, в августе 2025 года познакомился с 14-летней школьницей (2011 года рождения).

Реклама

Девочка воспитывалась в неполной семье в стесненных материальных условиях — её мать работала в табачном киоске рядом с магазином обвиняемого. Мужчина знал о возрасте девочки, однако начал регулярно переписываться с ней, угощал кофе и пирожными, возил по городу на своей машине.

В октябре–ноябре 2025 года предприниматель несколько раз приводил школьницу в свою съемную квартиру на первом этаже, где предлагал поиграть в игровую приставку PlayStation. Там он вступил с несовершеннолетней в половые отношения.

Позиция обвиняемого и показания потерпевшей

На суде 45-летний предприниматель своей вины не признал. Он утверждал, что девушка лишь несколько раз заходила в его магазин, он подвозил её во двор, а все показания об интимной связи назвал «подростковыми фантазиями». Интерьер его квартиры, по версии мужчины, школьница якобы могла видеть в его социальных сетях.

В то же время во время допроса по модели «Барнахаус» в присутствии психолога девушка подробно описала как события, так и обстановку в квартире мужчины — в частности, окна, забитые плитами «OSB», через которые она стучала, а также расположение мебели и приставки. Она рассказала, что мужчина скрывал свой настоящий возраст (называл себя 37–38-летним), вызывал жалость, рассказывая о несчастной любви, и просил говорить знакомым, что ей уже исполнилось 16 лет.

Реклама

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

О случившемся девочка рассказала только в декабре 2025 года под давлением репетиторши и двоюродной сестры, которые заметили изменения в её поведении и ухудшение самочувствия. После обращения матери в полицию обвиняемый звонил девочке и писал ей в Viber с просьбой «дать трубку маме» и отозвать заявление.

Приговор суда и размер компенсации

Судебно-медицинская и психологическая экспертизы подтвердили факт полового акта, а также установили, что ребенок получил тяжелую психоэмоциональную травму в условиях возрастной и психологической зависимости от взрослого мужчины.

Представители потерпевшей настаивали на реальном лишении свободы и требовали взыскать с предпринимателя более 4,2 млн грн в качестве компенсации морального вреда. Однако суд пришел к выводу, что для исправления ситуации будет достаточно наказания в виде ограничения свободы, а сумму компенсации уменьшил.

Решение суда:

Реклама

признать мужчину виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины (совершение совершеннолетним лицом действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста);

назначить наказание в виде 3 лет ограничения свободы (отбывание наказания в исправительном центре);

взыскать в пользу несовершеннолетней потерпевшей 300 000 гривен в качестве компенсации морального вреда;

взыскать в пользу государства 73 450 гривен расходов на проведение судебных экспертиз.

Новости партнеров

Новости партнеров