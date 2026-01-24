45 тысяч за "убитый" дом: как возле фронта наживаются на военных — цены на аренду шокируют (фото)

Аренда в прифронтовой зоне

Реклама

Военнослужащие, защищающие прифронтовые территории, вынуждены искать себе крышу над головой самостоятельно, часто платя за это космические суммы. Пока одни отдают жизнь, другие выставляют счета за полуразрушенные дома, цены на которые превосходят столичные новостройки.

Сколько стоит аренда жилья на прифронтовых территориях и почему цены так высоки — рассказывает ТСН.ua.

45 000 грн — за дом с базовыми удобствами

Своей историей в соцсетях поделился военнослужащий 63-й отдельной механизированной бригады Артур Дмитришин, работавший в гражданской жизни проджект-менеджером в SoftServe. Сейчас он вместе с собратьями вынужден платить за аренду дома в Славянске огромные деньги.

Реклама

По словам Артура, спрос на жилье среди военных настолько высок, что владельцы не просто удерживают высокую планку, но и повышают цену «на ходу».

«Недавно в сториз рассказывал, что мы платим за наш дом в Славянске 45 тысяч, и это вызвало очень много разных реакций. Сегодня владелец дома поднял цену до 49 тысяч», — рассказывает боец.

Артур привел примеры того, что предлагают на рынке Славянска. Цены на скриншотах, которыми он поделился, действительно шокируют:

45 000 грн — за дом с базовыми удобствами и довольно простым интерьером.

35 000 грн — за квартиру со старым ремонтом.

27 000 грн — за жилье с коврами на стенах и старой мебелью.

Военный объясняет: они с подразделением соглашаются на такие условия, потому что альтернатива — подвал без воды и тепла. Сейчас в доме за 45 тысяч гривен живет 6 человек, выходящих по 7500 грн в месяц с человека.

Реклама

«Но сам дом довольно неплохой, есть душ, туалет в доме, общая комната, где работаем, гараж и несколько комнат, поэтому всем комфортно. Но владелец дома — п***рас, который наживается на военных», — пишет Артур.

Впрочем, ситуация по регионам неоднородна. Военнослужащий Петр в комментарии сайта ТСН.ua рассказывает о совсем другом опыте на Харьковщине, хотя называет это скорее исключением, чем правилом.

«Мы с собратьями снимаем двухэтажный дом за 10 тысяч гривен в Харьковской области. Плату делим на пятерых. Ремонт производился давно, но есть отопление, горячая вода, стиральная машинка. Условия довольно неплохие. Но такие условия впервые за четыре года. До этого жили в других городах, там аренда стоила гораздо дороже, а условия хуже», — говорит Петр.

Аренда жилья у фронта: что говорят цифры

Мы просмотрели предложения на сайтах по поиску недвижимости в прифронтовых городах. Хотя средняя цена однокомнатной квартиры в Харькове или Запорожье по статистике составляет 5-6 тысяч грн, жилье ближе для фронта для военных — это совсем другие деньги.

Реклама

Цены на дома в Славянске варьируются от 18000 до 60000 грн. Впрочем, есть предложения даже за 107000 грн.

К примеру, за 40 тысяч гривен в городе предлагают небольшой дом на три комнаты и восемь койкомест. Ремонт здесь, судя по фото, производился десятки лет назад.

«Гараж, сауна, подвал, две кухни, два туалета, ванная комната, холодильник, стиралка, чайник, сауна. Три комнаты, восемь койкомест. Возможна скидка», — пишет автор объявления.

Однокомнатные квартиры в Краматорске можно найти от 10000 грн, однако обычно это жилье без современного ремонта. Однако часто такие объявления, доступные на сайте, не сдают военным только для пары или семьи.

Реклама

Почему так происходит

Риэлтор Александр Бойко, имеющий более 15 лет опыта на рынке недвижимости, объясняет , что ситуация стала гуманитарной проблемой.

«Корень проблемы в дефиците: боевые действия уничтожили или повредили до 25% фонда в этих регионах. Спрос от военных, ВПЛ и волонтеров превратил рынок в аукцион. Владельцы спекулируют, завышая ставки на 30–50%, зная, что военным некуда деваться. Кроме того, отсутствие жестких регуляций — ни предельных норм цен, ни обязательного мониторинга позволяет этому хаосу продолжаться», — отмечает Бойко.

Военные вынуждены искать и оплачивать жилье самостоятельно, часто тратя на это значительную часть своего денежного довольствия. По словам риелтора, вопрос, должно ли государство вмешаться в ценообразование в прифронтовых зонах, остается открытым.