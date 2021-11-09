Николай Матусевич (на фото – слева) и Мирослав Маринович (на фото – справа). Фото: facebook.com/mykola.matusevych

45-я годовщина Украинской Хельсинкской группы: как удалось верить в независимость, когда советская машина закручивала гайки

45-я годовщина Украинской Хельсинкской группы: как удалось верить в независимость, когда советская машина закручивала гайки

Из первого состава Украинской Хельсинкской группы среди живых сегодня двое — два друга Николай Матусевич и Мирослав Маринович.

Именно в этот день 45 лет назад группа диссидентов решила создать Украинскую Хельсинкскую группу. Каждый из них понимал – либо сошлют в лагеря, либо убьют, но – рискнули. Среди живых из 10 основателей осталось только двое — друзья Николай Матусевич и Мирослав Маринович.

О том, как им удалось верить в независимость Украины, когда советская машина закручивала гайки – 9 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Это был период жизни, когда киевское "Динамо" стало лучшей футбольной командой мира, в космосе братались космонавты, в столовых на земле предлагали попробовать диетическое.

1975 год дал надежду на очередную оттепель в СССР. Мировые лидеры встретились в Хельсинки, чтобы договориться о новых правилах сосуществования.

В советских хрониках можно увидеть, как журналисты ели и спали прямо в пресс-центрах, чтобы не пропустить заявлений с трибун. Камеры фиксируют подписи под Хельсинкскими соглашениями. Там и подпись советского генсека Брежнева, которая означает – в союзе можно отстаивать права человека. И еще столь важный для украинцев пункт – право народов распоряжаться своей судьбой.

"Наша миролюбивая политика направлена на это, о чем мы уверяем с этой высокой трибуны", – заявил тогда Брежнев.

После этих заявлений пройдет 15 месяцев и 10 украинцев примут решение – отныне в Украине создается Хельсинкская группа, чтобы фиксировать нарушения прав человека, говорить вслух о Голодоморе, защитить от преследований, собирать документы.

Из первого состава Украинской Хельсинкской группы среди живых сегодня двое — два друга Николай Матусевич и Мирослав Маринович.

Бывший политзаключенный Мирослав Маринович сейчас в Вашингтоне.

"Я не помню себе мысли: такой молодой и придется умереть, не было у меня такой жалости, что я пошел на этот путь", — говорит он.

Николай Матусевич — на даче под Васильковом. Рассказы об их молодости живут в Музее шестидесятничества. Простой советский быт рядом с трофеями из ссылки. В рассекреченных архивах КГБ – сфабрикованные против них дела.

Если собрать все тома дел против Украинской Хельсинкской группы, то понадобилась бы большая комната. На ее руководителя Николая Руденко – 37 сфабрикованных папок, столько же – на Олексу Тихого. За весь период существования на них было написано 193 тома дел. Это без учета бумаг на тех, кто присоединился к Хельсинкской группе, уже находясь в лагерях.

Николай Матусевич со своим следователем живет в одном городе.

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"Я многим из так называемых диссидентов не подал руку, а следователю подам, он заслуживает этого, потому что он себя достойно вел", — говорит мужчина.

Правда, добился от Матусевича ответа только на 5 вопросов: имя, фамилия, отчество, год рождения и место рождения.

Хельсинкская группа: как удавалось верить в независимость Украины, когда советская машина закручивала гайки

Они живут по-разному, нечасто видятся, а когда встречаются, то почти не вспоминают, как когда-то расшатывали тоталитарную махину. Хотя есть рецепты, которые когда-то, уверены, пригодятся.

"Давите, тираны боятся, тираны может даже больше боятся", — уверены они.

Во время Революции Достоинства Николай Матусевич был на Майдане, на сцену не выходил, все время сидел у бочки на одной из передовых баррикад и поддерживал огонь — чтобы от него более молодые поджигали "коктейли Молотова", потому что большая борьба состоит из маленьких дел.

"Просто, когда идешь за что-то бороться, то не думай об эполетах, о булавах и делай эту работу", — резюмирует он.

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