46-летняя Виктория, 27-летняя Дарья и 1-летний Миша: в Прилуках попрощались с семьей, которую убила РФ

Прощание в Прилуках / © ТСН

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Прилуки провожают в последний путь мать, дочь и внука. Все трое погибли от прямого попадания российского «Шахеда» в ночь на 5 июня. В это время семья отдыхала дома. От их частного дома фактически не осталось ничего.

Известно, что той страшной ночью в Прилуках в целом погибло 5 человек. И это самая большая трагедия для города с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

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Проститься с семьей, которую убили россияне, пришел почти весь город. Люди несут живые цветы и игрушки, чтобы отдать последний долг 46-летней Виктории, ее дочери 27-летней Дарье и внуку Мише.

«В ту ночь Александр был на работе и когда началась воздушная тревога, он готовил своих подчиненных к работе. Но когда выехал и увидел, что горит его дом, то какой ужас был в его глазах — надо было видеть. Я сразу прибыл и Александру приходилось совместно с другими разбирать завалы своего дома. Эту боль не передать словами», — говорит коллега мужчины, который потерял всю свою семью.

Прощание с семьей в Прилуках / © ТСН

Напомним, во время российской атаки «шахедами» на Прилуки ночью 5 июня погибла патрульная 27-летняя полицейская Дарья Шигида вместе со своей 46-летней матерью Викторией и годовалым сыном Михайликом.

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