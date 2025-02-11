47-летний мужчина в ТЦК категорически отказался брать повестку: чем это закончилось

Житель Львовщины на суде заявил, что не хочет служить в армии, поскольку не считает себя здоровым и проживает с братом, у которого 2 группа инвалидности.

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили 47-летнего мужчину, который в помещение ТЦК категорически отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Турковского райсуда Львовской области.

По данным суда, житель Львовщины 1977 года рождения в феврале 2024 года в помещении ТЦК категорически отказался получать повестку и таким образом избежал мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что "в феврале 2024 года 2 дня проходил военно-врачебную комиссию, по результатам которой признан годным к военной службе, ему вручалась боевая повестка, согласно которой он должен был явиться на отправку для прохождения военной службы, однако он отказался от такой повестки. Он не явился, потому что имеет проблемы со зрением и не хотел оставлять самого брата, который является лицом с II группой инвалидности и проживает только с ним, не желает быть мобилизованным".

По данным суда, мужчина не имеет отсрочки от мобилизации, поскольку официально не оформил уход за братом.

Жителя Львовщины признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Шептицком Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

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