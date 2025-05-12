48 часов до решения судьбы войны в Украине: аналитик предупредил о главных угрозах

15 мая Зеленский ожидает в Стамбуле Путина решать судьбу войны / © ТСН

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Главным вопросом на этой неделе стало то, как изменится война после 15 мая, включая обстрелы, в зависимости от того, приедет или нет на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Кремля Владимир Путин.

О главном сценарии развития событий в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

«Во-первых, президент Украины проявил действительно смелую позицию и завладел инициативой по Стамбулу, сказав, что он приедет. Это очень хорошо. Путин же, я думаю, не появится в Стамбуле. Более 90% даю, что этого не произойдет. Он не заинтересован в скорейшем переговорном процессе. Он заинтересован в том, чтобы продолжать войну. А его приезд означал бы переход к каким-то конкретным решениям по прекращению огня, по ускорению переговорного процесса. А направление своих представителей — это затягивание процесса, чтобы продолжались боевые действия», — говорит Александр Мусиенко.

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Читайте также Дата публикации 14:34, 12.05.25 Категория Политика Количество просмотров 27k Германия выдвинула ультиматум Путину Автор публикации Катерина Сердюк

Эксперт добавляет: «Он (Путин — Ред.) заинтересован в том, чтобы продолжать войну. Он рассчитывает на то, что в течение летней кампании на фронте российские войска могут добиться еще каких-то тактических успехов. Он будет пытаться действовать на Лиманском и Покровском направлениях с целью захвата Донецкой области. Это цель России на летнюю кампанию».

Именно поэтому, по словам Мусиенко, Россия будет имитировать переговорный процесс, будет пытаться водить весь цивилизованный мир за нос, демонстрируя, что она якобы заинтересована в переговорах, но в то же время игнорируя сам переговорный формат.

Кроме того, военный эксперт отмечает: «Второе: очевидно, что сейчас — момент истины для наших партнеров по введению санкций. 12 мая — это дата, когда было предложено ввести 30-дневный режим тишины. Мы видим, что сейчас Россия на это не идет».

По словам Мусиенко, западные страны должны реагировать, вводя адские санкции против России, и оказывать Украине большую поддержку.

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«Здесь должны быть применены элементы давления и рычаги влияния, которые могут заставить Россию прекратить огонь и начать переговорный процесс. Без давления и без влияния силы, я думаю, Путин будет продолжать имитировать процесс. Более того, он будет отправлять разных своих помощников и клерков в Стамбул или в другие города с целью затягивания времени, переноса этих встреч и, конечно, имитации того, что переговоры продолжаются, а на самом деле продолжать боевые действия», — говорит он.

По убеждению Мусиенко, одних заявлений Запада о введении санкций против России мало.

«Пока нет действий, решительности и смелости, которые должен демонстрировать Запад, Путин будет это считать проявлением слабости и так будет подавать своему населению, что слабый на самом деле Запад», — говорит аналитик.

Будут ли обстрелы до и после 15 мая

«За прошедшие сутки в сводках отмечается, что Россия запускала по Украине „Шахеды“. Нет оснований говорить, что сейчас Россия остановит этот процесс. Пока они не согласились на прекращение огня, угрозы ударов и баллистическими, и крылатыми ракетами, а также дальнобойными дронами являются высокими и они сохраняются», — говорит Александр Мусиенко.

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На вопрос о том, увеличится ли давление ударами, военный аналитик ответил нам так: «Это всегда практика России: совершать террор и обстреливать гражданские города. Цель террора — это давление, запугивание и попытки деморализовать, склонить к каким-то уступкам. Поэтому риски, конечно, существуют».

Ранее сообщалось о том, что усилия Трампа по миру в Украине достигли кульминации.



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