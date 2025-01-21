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48-летний мужчина получил повестку и скрывался от мобилизации: он объяснил свой поступок

48-летний мужчина получил повестку и скрывался от мобилизации: он объяснил свой поступок

В Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации / Фото: ТСН.ua

На Житомирщине мужчина уклонился от мобилизации, потому что "не может служить". Что решил суд?

В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. 

Об этом говорится в приговоре Красноармейского районного суда Житомирской области (название суда недекоммунизированное - ред.). 

По данным суда, мужчину в мае 2024 года признали годным к мобилизации, однако он уклонился от военной службы. 

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что «в мае 2024 года получил от работника ТЦК повестку о вызове в ТЦК, однако на данный вызов не явился, так как считает, что болен и не может проходить военную службу. По результатам военно-врачебной комиссии признан годным к военной службе, заключение ВВК не оспаривал». 

Суд установил, что подсудимый 1976 года рождения, который в 1995-1996 годах проходил срочную службу и не имел отсрочки от мобилизации. Поэтому мужчину признали виновным по статье 336 УК и приговорили к 3 годам лишения свободы. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и год избегал мобилизации.

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