Эксклюзив ТСН
392
49-летний мужчина в ТЦК отказался от повестки и написал заявление об отказе от мобилизации

Житель Одесщины заявил, что отказался от мобилизации, потому что «не хочет убивать людей».

Мария Бойко
Мобилизация в Украине / © ТСН

В Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили 49-летнего мужчину, получившего повестку, однако написал заявление об отказе от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Раздельнянского районного суда Одесской области.

По данным суда, житель Одесской области 8 апреля 2025 года отказался получать повестку на военную службу по мобилизации.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что «8 апреля 2025 года он был доставлен в ТЦК, где ему пытались вручить боевую повестку, однако он от получения отказался, написал заявление, что не желает выполнять свой конституционный долг по защите Родины и военной службы по мобилизации, поскольку не желает убивать людей».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

392
