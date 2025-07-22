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«5 дней и новый обстрел»: эксперты назвали сценарий ударов России после истерики Медведева
У Путина пригрозили еще больше усилить обстрелы Украины — эксперты назвали сценарии.
После того, как заместитель председателя Совбеза России Медведев в пятницу после введения новых санкций в отношении РФ заявил, что удары по Киеву и другой территории Украины будут наращиваться, произошла очередная атака, следствием которой стали разрушение в Украине, гибель и ранение гражданского населения.
По данным Воздушных сил ВСУ, Россия ударила по Украине 450 воздушными целями, среди которых были дроны, баллистические и крылатые ракеты.
До какого уровня Россия способна увеличить свои атаки — об этом в комментарии для ТСН.ua высказали свои мнения военные эксперты Владислав Селезнев и Иван Ступак.
«Сейчас Россия использует волнообразные атаки — производственные возможности РФ составляют 150-170 дронов в сутки. Несколько дней накапливают ресурс, чтобы на 5-7 день осуществить масштабный ракетно-дроновый террор», — говорит в комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
По мнению Селезнева, не просто так в эти дни появилось также пропагандистское видео, на котором россияне демонстрируют мощности производства «Шахедов».
«Но до конца года россияне вряд ли смогут существенно увеличить численность и мощность своих атак», — предполагает он.
При этом он обращает внимание на то, что в Украине даже при наличии дронов-перехватчиков сохранятся проблемы военного плана.
«Вопрос не только в дронах-перехватчиках, а в наличии мобильных расчетов, которые будут способны использовать эти же перехватчики. К сожалению, мы имеем с этим проблемы. Есть определенные, не всегда рациональные, решения на уровне военного руководства по обеспечению дронами-перехватчиками. Если резюмировать, то вторая половина лета будет с обстрелами. Война продолжается и волнообразные атаки с использованием ракет и дронов и дальше будут продолжаться», — говорит военный аналитик.
В свою очередь, другой военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак говорит, что Россия по состоянию на данный момент наращивает атаки.
«Количество ударов существенно. Число дронов только увеличивается и мы все видели видео производственных мощностей России. Но Украина ищет возможности противодействовать этому. Отбиваться от БПЛА, конечно, надо, но это — сдерживание удара. Делать долго мы этого не сможем. Следует искать возможности уничтожать производственные мощности России. У Украины такие ресурсы есть», — говорит Ступак.
По его оценкам, российские удары в определенной степени набирают мощности ежемесячно, поэтому именно уничтожение производства российских дронов он считает почти единственным вариантом, способным улучшить ситуацию в Украине.
Ранее сообщалось о том, что в Кремле заявили о готовности Путина закончить войну в Украине.
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