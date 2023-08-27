5 километров с пулей в сердце шел к своим: удивительная история спасения бойца, отвоевывавшего Роботино

С огнестрельным переломом предплечья, травмами ног и пулевым ранением бойца доставили в военный госпиталь.

Военный с позывным "Тузом" вместе с побратимами освобождали Запорожскую землю. В селе Роботино, над которым только на днях развевался украинский флаг, боец получил тяжелые ранения. Его эвакуировали в военный госпиталь, где медики сделали все, чтобы он жил. С пулей в сердце, простреленном предплечьем и ногами, защитник выжил ради троих своих дочерей.

С врачами и военными пообщались корреспонденты ТСН.

Александр – штурмовик, один из тех, кто отвоевывал село Роботино. Во время штурма позиций врага был тяжело ранен. Рассказывает, что россияне крыли наших защитников из всего, что имели на вооружении.

Раненый защитник Александр "Туз"

"Они вылезли, начали нас обстреливать, начался артобстрел и гранатами забрасывать начали... Дрончики. Одного убили, меня ранило, я упал, как смог наложил турникет", – рассказывает Александр "Туз".

Полтора суток, говорит мужчина, вместе с побратимами эвакуировались. Сначала шел сам, потом силы не хватило.

"Я километров 5 шел, наверное в состоянии аффекта, а тогда уже не смог. Меня ребята уже начали нести. Ползли, бежали по блиндажам, в каждом блиндаже нас крыли жестко, но доползли", – вспоминает военный.

С огнестрельным переломом предплечья, травмами ног и пулевым ранением Александра доставили в военный госпиталь. Первыми его прооперировали травматологи.

Пулю в сердце военного нашли с помощью медицинского магнита. Она вошла через шею и запеклась в грудной клетке.

На третьи сутки состояние Александра стабилизировалось. Он смог вставать с кровати и ходить. Говорит, выжил благодаря его трем дочерям, которые ждут его дома.

Военный родом из Днепропетровщины, работал на хлебозаводе. После гибели родного брата ушел добровольцем на фронт.

"Он с самого начала, с 2014 года воевал, в Бахмуте его убили, ну а я решил идти ребятам помогать", – рассказывает боец

После реабилитации Александр планирует вернуться в свою бригаду.

Говорит, в армии нашел настоящих друзей, которых не было в мирной жизни. Потому будет отвоевывать каждый сантиметр нашей земли вместе с ними.

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5 километров прошел с пулей в сердце! Удивительная история спасения "Туза"