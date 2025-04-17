Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Черновцах журналистку приговорили к 5 годам тюрьмы из — за распространения видео с принудительной мобилизацией. Суд отметил, что на видео был зафиксирован военный объект — областной сборный пункт.

Об этом свидетельствует решение, обнародованное в Едином реестре судебных решений.

Что незаконного сделала женщина, в каких случаях можно и нельзя снимать, если действия ТЦК СП не правомерны, и как придать огласке такое видео, чтобы не оказаться в тюрьме — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

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О чем идет речь в приговоре

В приговоре по делу говорится, что осужденная женщина вместе с общественными активистами, по ее словам, снимала на видео якобы нарушения прав человека со стороны мужчин в военной форме у ворот военного формирования на свой мобильный телефон.

Далее указано видео с отражением военнослужащих с оружием и здания военного формирования женщина опубликовала в социальных сетях — YouTube, TikTok и Facebook.

В приговоре суда также указывается, что в помещении осужденной был произведен обыск. В результате были изъяты ноутбук, мобильный, накопитель, в которых было обнаружено много видео и фото с военными, представителями ТЦК и СП, военными формированиями и полицией. Журналистка опубликовала эти материалы в социальных сетях, а также на своих каналах в телеграммах, Viber и WhatsApp.

Отмечается, что свою деятельность осужденная также получила денежное вознаграждение — в виде донатов от подписчиков.

Что незаконно сделала женщина

В результате женщину привлекли к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса.

Так, она предусматривает ответственность за распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

«Итак, представителей ВСУ и других военных формирований, в том числе военнослужащих ТЦК и СП, объектов относящихся к военным формированиям, блок-постам, территории воинских частей, военной техники и т.п., нельзя фотографировать и осуществлять видеосъемку с целью публичного распространения информации об их пребывании или перемещении, иначе такие действия могут быть квалифицированы за. 114-1 УК», — объяснила ТСН.ua Марина Бекало.

Как не оказаться в тюрьме, если снимаешь неправомерные действия ТЦК

Здесь важно, именно с какой целью осуществляется видео- или фото-фиксация, говорит адвокат.

«Если фото или видео создается только с целью зафиксировать правонарушения, превышение служебных полномочий со стороны представителей ТЦК СП — например, когда они силой похищают человека, оказывают физическое влияние или наносят телесные повреждения, — такие действия не будут иметь уголовных последствий для того, кто снимает такие действия и опубликовывает. Но при определенных условиях«, — говорит Марина Бекало.

Если они не будут распространены публично, отметила адвокат. Ведь диспозиция криминальной статьи предусматривает именно действия, направленные на распространение таких материалов.

«Итак, в случае фиксации правонарушения, например, со стороны ТЦК и СП, эти материалы могут быть переданы исключительно следователю или прокурору в рамках уголовного производства — по заявлению потерпевшего лица или лица, которое стало свидетелем таких событий. Эти материалы по постановлению следователя или прокурора снимают с технического устройства, при необходимости с привлечением специалистов, в процессе чего также составляется протокол», — пояснила Марина Бекало.

Только в таком случае, по словам адвоката, материалы приобретают силу доказательств, которые могут быть использованы в суде при доказательстве вины лица.

В то же время, доступ к таким видео-фото материалам, которые являются доказательствами в судебном деле, может быть предоставлен журналистам по разрешению суда.

Раньше мы писали о том, что в Украине продлили мобилизацию и военное положение. Читайте, что следует знать украинцам.