5 лет заседаний: фото в купальнике обернулось годами суда для воспитательницы и "криминалом" — для заведующей

Воспитательница, которую заведующая детсадом уволила за фото в купальнике выставленном в соцсети, выиграла суд. После 6 лет волокиты женщина доказала в суде, что неаморальна. Эта история из села Бугаевка, в Ровенской области, в свое время стала известной на всю Украину, говорится в ТСН.

"Дышится легче, но есть такой осадок на сердце", — таковы первые ощущения после победы, говорит воспитательница, увольнение которой из-за фото в купальнике обсуждала чуть ли не вся страна.

Началось все, вспоминает Вита, 6 лет назад, после поездки на море с мужем и двухлетним сыном. В первый день на работе заведующая детсадом ошарашила, что она уволена за аморальный проступок. Руководители заведения Ларисе Музыке не понравились ее фото с отдыха в соцсети, потому что подчиненная — в купальнике, а еще в красном платье с бокалом вина. Женщину возмутило, что после таких фото – в садике не рассказать уже, что «детей аист приносит». Однако суд возобновил Виту Черешневскую на работе, а заведующая, в тот же день, снова уволила. “Это вообще фотография, я бы считала, в нетрезвом состоянии. Это сама себя, она уже не сдерживается. Селфи”, — говорила тогда заведующая.

Первое увольнение неправомерным признает и апелляция, и Верховный суд, но вернуться Вита не может, потому что уже во второй раз уволена. Суды затянулись еще на пять лет. Адвокат воспитательницы говорит, что это его самое длинное дело. Рекордом в его 20-летней практике, говорит адвокат воспитательницы, дело стало из-за затягивания рассмотрения ответчиками и нехватки судей. За это время уволили и самого директора садика из-за реорганизации. Незаконно – пыталась доказать Лариса Музыка и не удалось, поэтому пошла редактором в местную газету, но о бывшей подчиненной не забыла. "Музыка в своей газете писала разную гадость на меня и на мою семью", — говорит Вита.

Есть статья, которая даже на одну страницу не уместилась, как Черешневская с мужем в баню ездила. "Для чего уже далеко немолодой и замужней женщине, матери двух малолетних детей, педагогу, размещаться на шее у одного из участников этой тусовки в позе йога "на двоих" и размещать такие фотографии в Интернет-сетях", — написано в статье.

За годы судов сын Виты пошел в школу, родилась дочь. Сама же Вита открыла свое дело как мастер-маникюра, но доказать свою правоту, говорит, должна была. "Теперь не буду краснеть и не хочу, чтобы краснели за меня мои дети", — говорит она.

Теперь за вынужденные прогулы Вите Черешневской должны выплатить более 111 тысяч гривен и еще 20 за моральную компенсацию. Платить должен городской совет, к которому присоединилось село Бугаевка с садом. "После уплаты всей суммы этих средств мы можем судиться с Музыкой о взыскании этих средств в порядке регресса непосредственно с нее", — говорят в горсовете.

Оказывается, что Лариса Музыка теперь еще и фигурантка уголовного производства. “Это очень редкое явление, когда судья, суд принимает отдельное определение в трудовых спорах. В указанном определении также указано, что имеющиеся признаки состава уголовного правонарушения, грубое нарушение требований о труде», — объясняют прокуроры.

Теперь Ларисе Музыке грозит штраф от 34 тысяч гривен или исправительные работы до 2 лет. Ее брат сообщил: все обжалуют. “Жалоба на отдельное определение будет направлена в Ровенский апелляционный суд. Апелляционная жалоба на решение суда о возобновлении аморальной воспитательницы будет подана в течение месяца. Заявление о привлечении к уголовной ответственности судьи”, – заявил он.

Следовательно, впереди новые суды, но Вита Черешневская об этом не переживает.

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