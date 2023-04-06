5-летний Матвей взорвал Сеть своей рекламой мяса и колбасок, но выдает все новые "перлы"

Видео с ребенком набрало 10 миллионов просмотров за неделю и вдохновило на творчество многих взрослых.

Скоро Пасха, заказывайте мясо и колбаску – ТикТок от 5-летнего мальчика восхищал соцсети. Видео с юным фермером Матвейком уже набрало более 10 миллионов просмотров. Его ругают, со звуком снимают сотни собственных версий и уже даже, хоть и в шутку, заказывают у ребенка рекламу, говорится в ТСН.

Матвей к съемкам привык и подходит к ним ответственно, поэтому сразу показывает журналистам свое хозяйство. Кроме того, три гектара земли Черкасщины, на которых хозяйничает семейство фермеров. Именно здесь свое знаменитое видео записал ребенок: “Скоро уже будет Паска, так что заказывайте мясо, колбасу, сардельки, курочки. Все то, что есть домашнее — заказывайте”.

"Мы здесь садили огород, затаптываем, а он бегает, шкодничает, а я говорю, иди лучше скажи в камеру: "Скоро пасха, надо уже скупаться", а он уже импровизировал", — вспоминает папа, как родилось знаменитое видео.

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Маленький, немного застенчивый и трудолюбивый и как результат - более 10 миллионов просмотров в неделю и толчок к творчеству для других — подобные ролики записывают украинские звезды и даже военные.

Повторить не получится, говорит папа, потому что такие "перлы" Матвей придумает сам еще с детства. “Мы ремонтировали автомобиль. А он говорит, знаете, почему мы ремонтируем, потому что папа заезжал, как узбек ишака”, — рассказывает мужчина.

Он всегда возле папы – фермера. Владимир ведет свой YouTube-канал о том как сажать овощи, делать колбасу и мясо, блог ведут и о ремонте техники и приготовлении сыра.

Каждое слово Матвея – уже почти мем. В соцсетях даже шутят, что мальчик будущий маркетолог, а некоторые уже даже хотят заказать у семьи рекламу. "Мы знали, что он у нас талантливый ребенок, ну, чтобы так взорвать Сеть", — говорит мама Матвейка.

Впрочем, какая реклама, когда у Матвейка еще сколько работы — обойти поле, продегустировать продукты, а еще снять ролик с ТСН, но это все ребенка совсем не утомляет.

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