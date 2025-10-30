5-летняя Злата поразила Украину своими трогательными поступками: видео

Злата / © ТСН

Видео на сотни тысяч просмотров, а еще тысячи комментариев и лайков — столько собирает маленькая девочка, которая наизусть читает стихи об Украине.

Злате — всего 5 лет, но она уже хорошо осознает, что такое боевые действия. Потому что российские КАБы уже выгнали ее из дома в родной Межевой на Днепропетровщине. Но Злата с мамой не прекращают выкладывать новые видео, которые стали поддержкой для военных и даже помогли вернуть с фронта дедушку.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Когда она читает стихотворение, из ее глаз катятся слезы. Это видео в сети набрало более 400 тысяч просмотров и тысячи комментариев. Записано оно перед эвакуацией Златы.

В Межевой, где раньше жили, начали летать фпв-дроны и гудеть КАБы. Уже несколько месяцев, как пятилетняя Злата с семьей выехали в Петропавловку. Здесь, говорит девочка, не надо постоянно прятаться в подвале.

Декламировать поэзию девочка начала еще в 2 года. Когда повзрослела, сама захотела учить стихи о войне. А когда дедушка Златы ушел воевать, внучка специально для него записала стихотворение. Именно то стихотворение, верят родные, и помогло дедушке выжить.

«Оказывается, что он в госпитале. Мы даже не знали что он был на нуле конкретно, он нам не признался, чтобы мы не волновались. И первые его слова были, что я выжил благодаря вашим молитвам, так получилось, что эта поэзия была как молитва для дедушки», — говорит мама Златы Анастасия Птица.

Сам Олег говорит: благодаря Злате стал звездой в военном госпитале.

«В коридор выбирают на костылях, слышу медсестры, ой смотри опять эта девочка, говорю, о — так это же моя внучка и этого я стал вип-персоной», — говорит дедушка Златы Олег Первий.

После ранения дедушка дома, учит играть Злату в шашки, и малышка часто его обыгрывает. Своими стихами Злата покорила сердца целых бригад. К ней с благодарностями за поддержку не раз приезжали военные, дарили флаги и шевроны. Они в новом доме на особом месте.

Еще в Межевой у Златы появилась традиция: отпускать шарик в небо и загадывать желание. Одно — о возвращении домой дедушки уже сбылось. Поэтому девочка искренне верит, воплотится и следующее — о мире в Украине.

