5-летнюю Лизу после тяжелого ранения в Бахмуте бросили родители: девочка ищет папу и маму (видео)

Она пережила ужасы в Бахмуте, получила тяжелую минно-взрывную травму, а дальше — предательство родных людей. Во Львове работники Центра поддержки детей ищут новых маму и папу Лизе — девочке, которая за свои 5 лет перенесла много страданий, но не потеряла оптимизма. Ее биологических родителей лишили прав, сама она передвигается на кресле колесном, однако это не мешает ей быть активной, жизнерадостной и самостоятельной.

Историю ребенка, которого не покорили испытания — в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

Лиза передвигается в кресле на колесах

5-летняя Лиза вместе с другими воспитанниками центра играет в детской комнате. То, что девочка передвигается на кресле колесном, сначала и не заметно — она очень активная и любознательная. Но мечты у Лизы — совсем не детские. Она мечтает побегать вместе с другими детьми.

Воспитатели едва сдерживают слезы, когда говорят о ребенке. Надежда Голиян, воспитательница заведения, делится: «За Лизу душа просто болит. Есть то, что изменить уже не в силах. Но если бы с Божьей помощью случилось так, чтобы нашлись люди, которые смогут этого ребенка вести по жизни, возможно произойдет чудо».

Обстрел авто и предательство родных

Во львовскую больницу девочка попала почти три года назад во время эвакуации из Бахмута. Автомобиль, в котором она ехала вместе с биологическими родителями, попал под прицельный обстрел россиян. После тяжелого ранения ребенок потерял возможность передвигаться самостоятельно. А дальше — потеряла и родителей. Те о дочери как будто забыли.

Оксана Гдыря, руководитель Центра реабилитации больницы «Охматдет»: «Лиза получила тяжелую минно-взрывную травму. В результате чего поврежден позвоночник и спинной мозг. Она вылетела из периода детства и сразу стала взрослой. Она иногда говорит как взрослый человек, мыслит категорией взрослого человека».

Врачи и соцслужбы вспоминают, что родители вообще не интересовались ребенком, поэтому пришлось действовать радикально.

Владимир Фридрак, руководитель управления службы по делам детей Львовского горсовета: «К сожалению, родители не интересовались ее состоянием здоровья, не навещали ее здесь, поэтому было принято решение подавать иск в суд о лишении родителей родительских прав».

Маленькая, но очень самостоятельная

Сейчас девочка нуждается в постоянной реабилитации, которой с ней занимаются специалисты детской больницы «Охматдет». Интенсивные занятия с врачами нужны дважды в год. А на каждый день главное — побольше находиться в вертикальном состоянии. Специальное устройство у Лизы уже есть, и она научилась ловко с ним управляться. Девочка полностью сама себя обслуживает и активно передвигается.

Несмотря на все пережитое, девочка поражает психологов своей стойкостью.

Мирослава Черная, клинический психолог Центра реабилитации больницы «Охматдет»: «В ней есть такое желание жить, познавать… Лиза нуждается в семье. Нуждается в тепле и тех родителях, которые бы вернули ей базовое доверие к миру».

«Я хочу, чтобы нашлись мама и папа»

В Центре поддержки детей Лиза живет уже почти три года. Воспитатели вспоминают, что когда она только приехала, была очень напуганной, но постепенно начала расцветать. На прогулках в парке она с улыбкой кормит коз и искренне радуется простым вещам. Но больше всего персонал поражает то, что несмотря на собственные нелегкие испытания, Лиза очень сочувствует другим воспитанникам.

Леся Боднарук, воспитательница: «Когда видит, что ребенок расстроен, она всегда, вот честно, настолько всегда успокаивает — то за ручку подержит… При том, что она на кресле колесном, она всегда за ручку, к себе, прижалась. Наша главная цель — чтобы для Лизы нашлись родители. Любящие родители. Она прекрасная девочка, позитивная, добрая, мудрая, умная».

Об измене родных родителей девочка сейчас даже не вспоминает, но очень мечтает о новой, настоящей семье. По секрету воспитатели признаются, что Лесю Лиза иногда полушепотом называет мамой. Специалисты уверены: при поддержке любящих родителей дальнейшая реабилитация ребенка будет значительно успешнее.

Лиза верит в чудо и сама озвучивает свою самую большую мечту: «Я хочу, чтобы нашлись мама и папа. Чтобы всегда были. Я ищу родителей. Давай пять!».

