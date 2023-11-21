5 покушений на Зеленского: что известно о попытках россиян ликвидировать украинского президента

Зеленский снова сделал ряд громких заявлений о покушениях на свою жизнь, Залужного и войне в Украине.

Украинские спецслужбы более 5 раз предупредили о смерти президента Владимира Зеленского. Приказ убить украинского верховного главнокомандующего отдавал сам глава Кремля Владимир Путин.

Детальнее обо всем этом рассказала Виктория Гнатюк.

Россияне не оставляют надежды ликвидировать украинского президента. Зеленский признался, что уже пережил несколько покушений на свою жизнь, а приказ убить отдает Путин. Об этом президент Украины рассказал в интервью The Sun. Но и здесь Зеленский отшутился и сравнил покушения на свою жизнь с коронавирусом.

"Первый случай был очень интересен… люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом – это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", – сказал он.

Хотя один из помощников Зеленского инкогнито рассказал, что только в течение первых нескольких недель полномасштабной войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений. Первый – 24 февраля. Тогда на ликвидацию Зеленского в Киеве десантировался целый российский спезагон. Однако охрана президента загородила офис импровизированными баррикадами и кусками фанеры, а ближайшим помощникам выдали оружие и бронежилеты.

В тот же день британские и американские чиновники предложили вывезти президента из столицы из-за опасений, что Киев может быть захвачен, но Зеленский ответил на это уже легендарной фразой: "Мне нужны боеприпасы, а не такси".

Одно из последних покушений готовилось в августе этого года. Издание пишет, что это хотели сделать во время одной из поездок Зеленского в Николаев. Рашисты планировали нанести авиаудар по южному мосту, по которому, вероятно, должен был передвигаться Зеленский. К слову, когда вокруг Киева в 2022 году шли бои, Зеленский вышел за пределы офиса, чтобы снять дерзкое селфи, сплотившее сопротивление Украины, доказав, что он остается в столице. Спустя почти два года Зеленский заявил, что Россия все еще "очень хочет" отстранить его от власти. И собственно, так как ликвидировать физически не удается, у Путина есть другой план дестабилизации, так называемый, "Майдан-3".

"Последняя информация: они очень хотят – есть план: "Майдан-3", чтобы сменить президента – возможно, не из-за убийства, а из-за смены власти. Они будут использовать любые инструменты, которые имеют. конца этого года осуществить новую операцию, даже имеющую имя... Знаете, мы можем с этим жить", – заявил он.

Фото: Associated Press

Каким еще способом хотят убрать президента?

О разработке этого плана на россии Зеленский уже заявлял и объяснил, что таким образом Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента, а название дестабилизационного плана раскрыла разведка. На вопрос, рискнет ли Украина убить диктатора Путина, если представится такая возможность, Зеленский ответил, что "это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".

Громкие заявления Зеленского

Но это не все громкие заявления, сделанные Зеленским во время этого интервью: говорил он также о Залужном и условиях, при которых может закончиться война. Начнем с Залужного. В последнее время в сети разгоняли информацию, мол, между этими двумя какой-то конфликт. Слухи об этом начали распространяться после выхода в свет двух резонансных статей Time и The Economist и ряда не связанных между собой событий. Тогда Залужный в серии материалов The Economist заявил, что война переходит в изнурительную для Украины позиционную фазу.

В Офисе президента после этого сделали тоже несколько заявлений с косвенными возражениями. Позже Зеленский заявил в интервью, что ситуация на фронте сейчас сложна, однако не считает, что война зашла в тупик. При этом он предположил вероятное изменение военной стратегии Украины, не уточнив деталей. Об этих слухах Зеленский никак не высказался в новом интервью, зато когда его спросили об отношениях с командирами, он ответил, что ушедшие в политику генералы ошиблись.

"При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, находящимся на поле боя. Есть абсолютное понимание иерархии. И это все, и не может быть два, три, четыре, пять. Она одна, согласно закону, и под время войны это не может даже обсуждаться. Это не ведет к единству нации", – сказал он.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Сделал Зеленский заявление и о войне в Украине, и подчеркнул, что все это может перерасти в третью мировую, ведь Россия разжигает конфликты и в других уголках мира и будет продолжать давить и назвал две страны, которые могут остановить Путина.

"Китай может давить на Россию больше. Я не вижу, чтобы Китай был заинтересован в Ближнем Востоке как Россия и Иран. Я не думаю, что Китай заинтересован в том, чтобы помогать России оккупировать Украину. Все не просто... Украина сегодня находится в центре этих глобальных рисков Третьей мировой войны, и я действительно думаю, что Россия будет давить, пока Соединенные Штаты и Китай вместе не скажут им очень, очень серьезно, чтобы они убирались прочь с территории. ", – сказал он.

Чего хочет Россия?

Зеленский добавил, что даже если Россия вдруг победит, следующими будут страны НАТО. И заявил, что готов встретиться с экспрезидентом США Дональдом Трампом, который громко заявляет, что может закончить войну в Украине за сутки. Зеленский сказал, что если у того действительно есть план по завершению развязанной Россией войны пусть докажет это и упрекнул, что достаточно просто говорить.

Недопустимые сценарии окончания войны

Зеленский также подчеркнул, что любой план, предусматривающий передачу России Донбассу и Крыму, не мирный план. Это была бы капитуляция.

Тем временем в России отреагировали на заявление Зеленского о ликвидации Путина. Первым, как всегда, высказался спикер диктатора Дмитрий Песков.

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