5 "прилетов" за 20 минут: РФ массированно обстреляла КАБами областной центр Украины

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

Российские оккупанты обстреляли Запорожье. В течение считанных минут на город сбросили пять управляемых авиабомб (КАБов). Под ударом оказались жилые кварталы: более 80 разваленных домов, разрушенные дворы и 12 раненых, среди которых четверо — дети.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на местах «прилетов» и пообщалась с теми, кто чудом уцелел под завалами собственных домов.

Атака на Запорожье: что говорят пострадавшие

Наибольшим разрушениям подвергся частный сектор. Одна из авиабомб влетела вплотную к домам, образовав огромную воронку и фактически уничтожив три двора. Ольга в этот момент была на работе, а дома оставалась ее 86-летняя мать.

Ольга Корнюшина, пострадавшая: «Ее взрывной волной просто выбросило в другую комнату. Благодаря этому она и осталась жива. Соседи вытаскивали маму через окно, потому что дверь была полностью завалена обломками. Там сплошной ужас, но, слава Богу, что все живы».

Еще одну жительницу, Любовь, спасла мгновенная реакция во время взрыва. Женщина говорит, что ее буквально «посадило» на пол взрывной волной именно в ту секунду, когда в комнате начало разлетаться стекло.

Последствия атаки на Запорожье

За 20 минут террористической атаки россияне повредили не только частные дома, но и две многоэтажки и объект инфраструктуры. Столбы дыма от взрывов видели во всех районах Запорожья.

Последствия атаки в цифрах:

12 раненых , из них 4 ребенка

8 человек остаются в больницах с осколочными ранениями и ушибами

более 80 частных домов имеют повреждения различной степени

один двор уничтожен дотла

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, закрывая выбитые окна и помогая людям разбирать завалы. Тем, чьи дома стали непригодными для жизни, городские власти обещают предоставить приют в шелтерах.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Там ужас сплошной! 5 КАБов разбили целые кварталы в Запорожье!