5-сантиметровый обломок застрял в мозгу: невероятная история воина, выжившего после смертельной травмы

Медик говорит, что после такого ранения человек умирает на месте.

Обломок мины пробил военному черепу и застрял в мозгу вплотную к хребтовой артерии. То, что защитник остался жив, врачи называют чудом. Он перенес сложную операцию. Нейрохирурги достали из его головы кусок железа почти в 5 сантиметров.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Виктор рассказывает, что уже почти год в армии. В последнее время насыпал врага из пулемета под Торецком.

"Это было наступление на нас врага, а я сам как пулеметчик, так я отстреливался пулеметом", — вспоминает военный.

Рассказывает, на Донецком направлении враг непрерывно сует. А так как опасается прямого столкновения с защитниками- обстреливает из всех видов дальнобойного орудия.

"Каждый день они атакуют, днем дронами, не дают выйти из блиндажа. А вчера и ночью — это сбросы, это минометы, самолетами сбрасывают КАБы на нас. За ночь это 4 раза", — говорит Виктор.

Однажды утром враг пошел в наступление, рассказывает Виктор. Они с собратьями удерживали позиции. Вдруг рядом разорвалась мина.

Виктор получил на фронте тяжелое ранение

"Кроме меня от мины еще пострадали двое", — вспоминает воин.

Побратимы Виктора получили более легкие ранения, ему же обломок вогнался в мозг.

"Как правило, после такого ранения смерть наступает на месте. Такие обломки они больше приносят разрухи, чем шаровые обломки, потому что у них такая форма, которая деформирует все и разбивает все на своем пути", — говорит медик.

Виктору повезло, потому что рядом был ротный медик и стабпункт. Далее крайне тяжелого мужчину доставили в Днепр. Операция по удалению обломка длилась более трех часов.

Операция, проводимая под микроскопом, была сверхсложной. От жизненно важной артерии обломок отделяли всего 3 миллиметра.

А еще, прошивая череп, обломок затащил с собой микроскопические частицы бронежилета.

"Там такая ткань, как синтетика, большое количество таких волокон, все это было инфицировано, то есть вся инфекция, все, что было наружу из одежды, кожа, оно все было занесено в мозг", — говорит медик.

Виктор со всем справился. Сейчас готовится к переводу в другую больницу на реабилитацию. После пережитого мужчина боится строить долгосрочные планы. Говорит, пока идет война, это невозможно. Единственное — мечтает вернуться на родную Сумщину, где его ждут жена, дочь и двое внуков.

Военный говорит, что мечтает вернуться домой

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