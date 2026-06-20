Абитуриенты из ВОТ могут учиться в Украине / © unsplash.com

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В Украине ученики с временно оккупированных территорий могут поступать в высшие учебные заведения.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Ткачук.

Как абитуриентам с оккупированных территорий поступить в вузы Украины

Волонтеры, помогающие юным украинцам с оккупированных территорий, рассказывают, что для детей и молодежи в возрасте 18–23 лет предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 50 тысяч гривен, чтобы они могли приобрести предметы первой необходимости.

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Поступать в вузы дети из ТОТ могут без сдачи национального мультипредметного теста, но есть одно условие — этим правом могут воспользоваться те, кто выехал после октября 2025 года.

Поступление осуществляется на основе отдельного конкурса, что дает возможность поступить на бюджет.

Условия поступления абитуриентов из ТОТ / © ТСН

Общежития и социальные гарантии: условия для абитуриентов из ВОТ

Украинские высшие учебные заведения готовы обеспечить абитуриентов из уязвимых регионов всем необходимым для комфортного обучения и адаптации в новых городах. Особое внимание уделяется решению жилищных и финансовых вопросов, которые зачастую являются критическими для семей, выезжающих из опасных зон или из-под оккупации.

Радмила Сегол, проректор КАИ по вопросам поступления и онлайн-образования: «Таким абитуриентам обязательно предоставляется жилье в наших общежитиях, и на период вступительной кампании мы их размещаем, а в дальнейшем они проживают на льготных условиях. И государство гарантирует им социальные выплаты. Это могут быть как выплаты для ВПЛ, так и социальные стипендии».

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Часть вступительных процедур абитуриенты могут пройти дистанционно, ещё до непосредственного выезда на территорию, контролируемую Украиной. Кроме того, в украинских университетах существуют отдельные дистанционные программы обучения, разработанные специально для таких случаев.

«Суверенный интернет»: как оккупанты блокируют доступ к образованию

В то же время в Министерстве образования и науки отмечают, что российские оккупационные власти делают всё возможное, чтобы заблокировать любой доступ молодёжи к украинскому информационному и образовательному пространству. Интернет-блокада на оккупированных территориях выходит на новый, системный уровень.

Олег Шаров, генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины: «В связи с тем, что ограничения и запреты на использование интернета на этой территории становятся всё более и более систематическими. И мы понимаем, что в определенный момент они вообще заблокируют свой интернет — у них появился такой термин „суверенный интернет“, — и тогда доступ к нашим образовательным ресурсам может быть практически полностью ликвидирован».

Несмотря на эти тотальные цифровые ограничения и жесткое давление, результаты прошлых вступительных кампаний доказывают, что украинская молодежь выбирает европейское будущее. В ходе прошлогоднего набора в украинские вузы удалось зачислить более девяти тысяч абитуриентов из прифронтовых и временно оккупированных территорий.

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От жизни в оккупации до японской филологии: история студентки Марты

Одной из тех, кому удалось выбраться на подконтрольную Украине территорию и успешно поступить в вуз, является студентка Марта. Девушка преодолела все препятствия и сейчас уже успешно завершила первый курс Киевского национального лингвистического университета. Её выбор пал на сложную и престижную специальность — японскую филологию.

Марта учится на бюджетной форме, получает от государства стипендию и параллельно совмещает учебу с работой. Недавно девушка сделала ещё один шаг к самостоятельности — съехала из общежития в съёмную квартиру. Она уверенно заявляет, что ни разу не пожалела о своём переезде на свободную украинскую территорию.

Марта, студентка Киевского лингвистического университета: «Я хочу объединить свои творческие устремления с знанием языков, ведь я неплохо владею английским, а также немного некоторыми другими языками, и просто очень хочу доносить свою точку зрения до людей и общаться».

Украина продолжает удерживать образовательный фронт и ждет каждого абитуриента, при этом готовность помогать им остается бескомпромиссной позицией министерства и университетов.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Выпускной под землей и ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ: как под обстрелами украинская молодежь борется за свое будущее

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