50-70 гривен ежемесячно: потерпевшая по делу Зайцевой назвала мизерные компенсации за смертельное ДТП

Возмещение выплачивается из заработка виновников аварии в колонии, где они отбывают 10-летнее наказание.
От виновников резонансного ДТП, которое произошло в Харькове 18 октября 2017 года, Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на банковский счет потерпевших приходят мизерные суммы возмещения.
Об этом сообщила потерпевшая Оксана Евтеева, потерявшая в ДТП мужа и сестру, в прямом эфире на 1+1 в ток-шоу "Право на власть".
По ее словам, ежемесячные зачисления на банковский счет, приходящие от Зайцевой и Дронова, составляют несколько десятков гривен.
"Они работают в колонии – и приходят на банковский счет от их зарплаты 50-70 гривен. Это единственные деньги. Ежемесячно. В этом году больше, чем в прошлом. Наверное, начали работать, готовятся к тому, чтобы выйти, получить условно-досрочное”, — отметила потерпевшая.
Напомним, Оксана Евтеева также предположила, что виновницу смертельного ДТП в Харькове могут уволить досрочно за образцовое поведение
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