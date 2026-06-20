50 котов и пес по имени Кот: история одесситки, которую любовь к животным затянула в социальную ловушку

Одесситка Оксана держит в квартире 50 котов

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Жительница Одессы держит в квартире около 50 кошек. Об этом ТСН.ua рассказала сама женщина, поскольку нуждается в поддержке и помощи. В одной из многоэтажек города живет Оксана и до пяти десятков кошек, а еще пес, которого зовут Кот.

История Оксаны поражает, потому что это еще один пример, как искренняя любовь и забота о животных и одиночество могут загнать человека в социальную ловушку.

От утешения для больной матери до десятков «хвостов»

Оксана рассказывает, что с 2008 года она ухаживала за больной мамой, перенесшей два инсульта. Ее мать не могла ходить и очень боялась оставаться одной. Единственным утешением для женщины, когда дочь шла по делам, был кот. Но животное внезапно умерло.

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«Я очень переживала, а мама говорит: „Пойди в приют и возьми другого кота“. Я принесла оттуда породистого котика, которого хозяева оставили в подъезде, а сами уехали во Францию. Он был очень тихим, все время сидел у мамы за спиной. После этого ко мне на улице прибился котенок, он трижды попадался мне на глаза, и я забрала его домой. Котик оказался очень резвым и непоседливым, даже на люстру и шкаф залезал.

Один из 50-ти котиков, которые проживают в квартире одесситки

А потом в подъезде кто-то оставил маленького котеночка. Он был очень хрупким и громко пищал. Соседи посмотрели и разошлись, а я забрала животное к себе, выходила. Думала, что это кот, а оказалось — кошечка. С нее и началась моя эпопея с котами. Кошку, кстати, звали Бурумка, ее уже нет, умерла», — рассказывает ТСН.ua Оксана.

С 2011 года в однокомнатной квартире Оксаны стали появляться новые кошки. А когда умерла мама в 2015 году, их количество начало стремительно расти.

Сейчас в квартире обитает до 50 кошек. Женщина живет сама, а ее жизнь превратилась в постоянный уход за четвероногими и поиск пищи для них. Бывало даже, что она выходила на улицу и просила пожертвования, как волонтен для собственного приюта животных. Прошлой зимой Оксана из-за этого даже простудилась и болела.

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«Из-за запаха кошек не вышло из меня массажиста»

Одесситка признается, что из-за жизненных обстоятельств и здоровья ей крайне трудно найти постоянный заработок.

«Мне 54 года, у меня нет постоянной работы. Возможно, потому, что я поздний и единственный ребенок в семье, и меня к труду никто не принуждал. Поэтому всегда была на подработках. Пыталась устроиться массажисткой, но не вышло из меня массажиста из-за запаха от кошек. Вообще мне сложно контактировать с людьми, другое дело животные, но подработку постоянно ищу. Сейчас меня пригласил священник — трудиться на его небольшом огороде. Но два дня я поносила ведра с водой, и у меня прихватило спину, потому что у меня проблемы с позвоночником и поясницей. За это мне дают 400 гривен. На более сложную работу пойти не могу, потому что у меня слабое здоровье», — говорит Оксана.

Один из 50-ти котиков, которые проживают в квартире одесситки

Женщина рассказывает, что хотела устроиться в Одесский зоопарк, но работа эта на самом деле более мужская — надо поднимать тяжелые предметы, закрывать и открывать массивные клетки. Поэтому поняла, что не справится и этот вариант отпал.

Последние три года Оксане помогала неравнодушная одесситка, у которой есть собственный бизнес — покупала корм для котиков, помогала финансово. Однако сейчас из-за кризиса и семейных обстоятельств она перестала это делать.

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«Поэтому стараюсь справиться со всем сама и фактически живу одним днем, чтобы обеспечить животных пищей. Очень тяжело. На всех нас нужно в день 500 гривен, а тех 400, которые дает мне священник, нам критично не хватает. Мои кошки едят корм Cat Chow, другого не могут, потому что начинаются проблемы с желудками и нападают разные болезни. А их лечение мне обходится еще дороже. На неделю нужен мешок этого корма на 14 килограммов, а на самом деле нужен мешок на 21 килограмм, чтобы все понаедались», — делится женщина.

50 котов живут в квартире одесситки

Сосуществование с соседями и быт в однокомнатной квартире

Что касается соседей по многоэтажке, то Оксана говорит: если она успевает своевременно менять наполнитель, то людям совершенно безразлично, сколько у нее животных в квартире и как она там живет.

«Если не успела и есть вонь, то им это очень мешает. Поэтому, конечно, недовольны. Я пытаюсь вовремя убирать и закрываю кошек в комнате. Поэтому с соседями периодически возникают споры, но преимущественно все тихо. Кошки спят на шкафу, в тумбе, друг у друга. Я им отдала всю комнату, обустроила все под них. Планирую сделать им что-то вроде вольера, но на это нужно время и деньги, а они у меня тратятся на поиск корма», — рассказывает Оксана.

Один из 50-ти котиков, которые проживают в квартире одесситки

Пес по имени Кот и коты, знающие свои имена

Кроме кошек, в квартире Оксаны живет пес. Его она встретила случайно посреди улицы. Он стоял на дороге и думал, куда ему пойти — старенький, с травмированной лапой, но в ошейнике.

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«На следующий день я встретила его снова, уже без ошейника, и забрала к себе. Он принял всех моих 50 кошек, а они его. Хотя одна кошка немного с ним конфликтовала, но потом помирились. Пес очень спокойный, очень умный, и зовут его Кот. Подумала, что это будет лучшее имя для собаки, которая живет вместе с котами. Он, кстати, реагирует на это имя, хоть это и забавно, когда зовешь „Кот!“, а прибегает пес. Кормлю его собачьим кормом Brit, на который тоже нужны средства», — рассказывает Оксана.

Пес, которого зовут Кот

Вообще, каждое животное женщины имеет свое имя. Для одинокой одесситки ее питомцы уже давно перестали быть просто домашними любимцами — она смотрит на них, как на живые души и за примером ветеринаров Одессы называет их людьми и воспринимает как собственную стаю.

«Вот кошка Сюма — она наш старожил, ей 14 лет. Еще был кот Сережка, ему было тоже 14 лет, но у него были проблемы с почками и он умер. Сюма — из его помета. Чем старше коты, тем больше они меня понимают и чувствуют. Еще есть черненькая Нюша, моя любимая кошка. Бобик — он как белка, очень шустрый. Ромчик — очень любознательный котик. А вообще все они мои любимые, они мне как дети. Они все очень разные, но я их различаю по глазам и каждого зову по имени. И самое интересное — они сами знают, как их зовут, откликаются. Именно поэтому я не хочу отдавать их в приют, как мне все советуют», — заключает Оксана.

Как помочь животным и женщине?

Для тех, кто имеет возможность и желание поддержать Оксану и ее питомцев кормом, женщина оставила свои контакты для отправки помощи:

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Куда отправлять: г. Одесса, Черемушки, отделение Новой почты № 68 (улица Радостная, 2/4).

Получатель: ОСТАПЧУК ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА

Телефон: 0687460822

Дата публикации 10:11, 08.04.26 Количество просмотров 68 Невероятные кадры! Бойцы спасли фронтовых животных с помощью БПЛА

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