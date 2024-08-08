50 лет дедушке Тони: история долгой жизни единственной гориллы в Украине

Животное с непростым характером стало настоящим символом Киевского зоопарка.
Сегодня, 8 августа, единственной горилле в Украине – самцу Тони – исполняется 50 лет. А для гориллы в переводе на человеческий возраст – это почти 90! Старенький Тони ведет спокойный и размеренный образ жизни в Киевском зоопарке.
Это уже третий день рождения, который он отмечает во время войны.
ТСН.ua собрал самые интересные факты о жизни юбиляра.
Немец, переехавший в Киев
8 августа 1974 года в семье равнинных горилл Фритца и Делфи из Нюрнбергского зоопарка родился малыш, которого назвали Тони.
С самого детства Тони отличался эгоцентрическим и необщительным характером и немецкие специалисты прилагали значительные усилия, пытаясь социализировать его в разных группах.
За два десятка лет наш герой сменил несколько зоопарков в городах: Нюрнберг, Ганновер, Заарбрюкен.
Юность и неудачные отношения с сородичами
В 1999 году кураторы по гориллам в ЕАЗА (Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов) приняли решение передать гориллу Тони в Киевский зоопарк, где в то время проживала самка Дора.
29 сентября в 25-летнем возрасте он попал в Киев. Но все попытки объединить Тони и Дору были тщетны, они постоянно конфликтовали и специалисты зоопарка были вынуждены держать их в разных вольерах.
От тесной клетки к собственной фазенде
В 2000-х годах состояние Киевского зоопарка ухудшалось из-за непрофессионализма тогдашнего руководства приведшего к кризису, а в 2009-2013 годах вообще была попытка окончательно уничтожить зоопарк, забрав его территорию под ЖК. И только благодаря общественности, неравнодушным киевлянам и вниманию европейского сообщества удалось спасти Киевзоо вместе с гориллой Тони.
В 2014 году формат работы Киевского зоопарка поменялся. Приоритетом стало приближение к европейским стандартам и современным нормам содержания животных. И горилла Тони почувствовал эти улучшения в числе первых.
Наконец вместо клетки с решеткой и у него появилось уютное светлое жилье из дерева и стекла и небольшой зеленый летний двор.
Сейчас Тони предоставлены просторные 200-метровые апартаменты с выходом на собственную зеленую фазенду, площадью около 500 кв.м. А вот лучшего жилья старожил пока не дождался. Тони должен был поселиться в новом приматнике, но его строительство приостановили из-за войны.
Собственная теплица, лежанка и телевизор
"Когда началась война, возникла проблема, где достать салат для Тони. Особенно это стало актуальным через неделю после вторжения России, когда цепочки из поставок продовольствия были разорваны, а российские войска стояли под Киевом. Мы начали выращивать салат сами в собственной теплице. И сейчас это делаем. Поэтому теперь для Тони у нас всегда есть 2-3 килограмма свежего салата", – рассказывает ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.
В распоряжении Тони имеет: каменистую гряду, деревянную платформу, лежанку, гамак, аквариум с рыбками, искусственный муравейник, баскетбольное кольцо, барабан для фруктов, а также телевизор с научно-популярными программами об окружающем мире.
Главный, в меру агрессивный и вдумчивый
По характеру Тони осторожен, мнительный, в меру агрессивен, вдумчив и чрезвычайно самолюбив. Он во всем должен быть единственным и основным.
Среди киперов признает членами семьи только женщин, с которыми общается посредством жестов и которым позволяет себя обслуживать. Кстати, Тони обожает блондинок. И никак не допускает приближения сотрудников мужского пола, которым всячески выражает свое невосприятие и неуважение.
К посетителям относится немного свысока, иногда даже немного их пугает, хотя бывает что порой заинтересуется кем-то и может вступить в общение, выражая свой интерес мимикой и разнообразными жестами.
Горилла на пенсии
Кстати, содержание гориллы – очень сложный и кропотливый процесс. К присмотру за Тони привлечена группа различных специалистов зоопарка: ветеринары, зоологи, зоотехники и ученые.
Физическое состояние и поведение животного является объектом повседневного внимания и предметом обсуждения со специалистами европейского сообщества. Все показатели жизнедеятельности Тони тщательно измеряются и фиксируются в международной электронной базе Species 360: Zoological Information Management System (ZIMS).
Что любит Тони
За полвека он сформировал собственные предпочтения и привычки:
- просмотр любимых передач и журналов,
- игра в мяч,
- лазание каменной грядой,
- подъем на деревянную платформу,
- прогулки по своей зеленой усадьбе,
- отдых в мягком гамачке,
- вращение фруктового барабана,
- добывания меда из импровизированного "термитника",
- сладкая дремота в душистом сене,
- смакование свежим томатным соком и кефирчиком,
- лузгание семян и медитация перед аквариумом с неоновыми рыбками.
Похудел и стал вегетарианцем
Кстати, Тони стал стопроцентным вегетарианцем. Раньше он очень любил вареную курочку, из-за чего быстро набирал вес.
В 2021 году горилла имела проблемы с желудком – тогда о Тони волновался весь Киев, ему пришлось пройти комплексное обследование, делали операцию. Вместе со специалистами из Германии было принято решение – Тони должен отказаться от всего мясного и молочного, больше двигаться.
Горилла уже четвертый год сидит на диете, питается фруктами и овощами. Это положительно отразилось на его самочувствии. Животное стало более подвижным, сбросило лишний вес.
Ранее вес Тони был 230 килограммов, а после того, как у него появился летний вольер, он похудел на 50 кг – его вес сейчас 180 килограммов.
Тони выздоровел и чувствует себя хорошо – настолько, насколько это возможно в его 50-летнем возрасте.
Ранее ТСН.ua рассказывал, как горилла Тони из Киевского зоопарка отпраздновал свои 49 лет.
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