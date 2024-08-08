50 лет дедушке Тони: история долгой жизни единственной гориллы в Украине

Сегодня, 8 августа, единственной горилле в Украине – самцу Тони – исполняется 50 лет. А для гориллы в переводе на человеческий возраст – это почти 90! Старенький Тони ведет спокойный и размеренный образ жизни в Киевском зоопарке.

Это уже третий день рождения, который он отмечает во время войны.

ТСН.ua собрал самые интересные факты о жизни юбиляра.

Немец, переехавший в Киев

8 августа 1974 года в семье равнинных горилл Фритца и Делфи из Нюрнбергского зоопарка родился малыш, которого назвали Тони.

С самого детства Тони отличался эгоцентрическим и необщительным характером и немецкие специалисты прилагали значительные усилия, пытаясь социализировать его в разных группах.

За два десятка лет наш герой сменил несколько зоопарков в городах: Нюрнберг, Ганновер, Заарбрюкен.

Горилла Тони в первые годы жизни в Киеве/Фото: Киевский зоопарк

Юность и неудачные отношения с сородичами

В 1999 году кураторы по гориллам в ЕАЗА (Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов) приняли решение передать гориллу Тони в Киевский зоопарк, где в то время проживала самка Дора.

Горилла Тони в первые годы жизни в Киеве/Фото: Киевский зоопарк

29 сентября в 25-летнем возрасте он попал в Киев. Но все попытки объединить Тони и Дору были тщетны, они постоянно конфликтовали и специалисты зоопарка были вынуждены держать их в разных вольерах.

Горилла Тони в первые годы жизни в Киеве/Фото: Киевский зоопарк

От тесной клетки к собственной фазенде

В 2000-х годах состояние Киевского зоопарка ухудшалось из-за непрофессионализма тогдашнего руководства приведшего к кризису, а в 2009-2013 годах вообще была попытка окончательно уничтожить зоопарк, забрав его территорию под ЖК. И только благодаря общественности, неравнодушным киевлянам и вниманию европейского сообщества удалось спасти Киевзоо вместе с гориллой Тони.

Горилла Тони — жизнь в клетке/Фото: Киевский зоопарк

В 2014 году формат работы Киевского зоопарка поменялся. Приоритетом стало приближение к европейским стандартам и современным нормам содержания животных. И горилла Тони почувствовал эти улучшения в числе первых.

Наконец вместо клетки с решеткой и у него появилось уютное светлое жилье из дерева и стекла и небольшой зеленый летний двор.

Горилла Тони/Фото:Киевский зоопарк

Сейчас Тони предоставлены просторные 200-метровые апартаменты с выходом на собственную зеленую фазенду, площадью около 500 кв.м. А вот лучшего жилья старожил пока не дождался. Тони должен был поселиться в новом приматнике, но его строительство приостановили из-за войны.

Собственная теплица, лежанка и телевизор

"Когда началась война, возникла проблема, где достать салат для Тони. Особенно это стало актуальным через неделю после вторжения России, когда цепочки из поставок продовольствия были разорваны, а российские войска стояли под Киевом. Мы начали выращивать салат сами в собственной теплице. И сейчас это делаем. Поэтому теперь для Тони у нас всегда есть 2-3 килограмма свежего салата", – рассказывает ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Горилла Тони/Фото:Киевский зоопарк

В распоряжении Тони имеет: каменистую гряду, деревянную платформу, лежанку, гамак, аквариум с рыбками, искусственный муравейник, баскетбольное кольцо, барабан для фруктов, а также телевизор с научно-популярными программами об окружающем мире.

Главный, в меру агрессивный и вдумчивый

По характеру Тони осторожен, мнительный, в меру агрессивен, вдумчив и чрезвычайно самолюбив. Он во всем должен быть единственным и основным.

Горилла Тони/Фото:Киевский зоопарк

Среди киперов признает членами семьи только женщин, с которыми общается посредством жестов и которым позволяет себя обслуживать. Кстати, Тони обожает блондинок. И никак не допускает приближения сотрудников мужского пола, которым всячески выражает свое невосприятие и неуважение.

В столичном зоопарке горилла Тони разорвал подаренный на рождественские праздники плед

К посетителям относится немного свысока, иногда даже немного их пугает, хотя бывает что порой заинтересуется кем-то и может вступить в общение, выражая свой интерес мимикой и разнообразными жестами.

Горилла Тони/Фото:Киевский зоопарк

Горилла на пенсии

Кстати, содержание гориллы – очень сложный и кропотливый процесс. К присмотру за Тони привлечена группа различных специалистов зоопарка: ветеринары, зоологи, зоотехники и ученые.

Физическое состояние и поведение животного является объектом повседневного внимания и предметом обсуждения со специалистами европейского сообщества. Все показатели жизнедеятельности Тони тщательно измеряются и фиксируются в международной электронной базе Species 360: Zoological Information Management System (ZIMS).

Горилла Тони/Фото:Киевский зоопарк

Что любит Тони

За полвека он сформировал собственные предпочтения и привычки:

просмотр любимых передач и журналов,

игра в мяч,

лазание каменной грядой,

подъем на деревянную платформу,

прогулки по своей зеленой усадьбе,

отдых в мягком гамачке,

вращение фруктового барабана,

добывания меда из импровизированного "термитника",

сладкая дремота в душистом сене,

смакование свежим томатным соком и кефирчиком,

лузгание семян и медитация перед аквариумом с неоновыми рыбками.

Горилла Тони/Фото:Киевский зоопарк

Похудел и стал вегетарианцем

Кстати, Тони стал стопроцентным вегетарианцем. Раньше он очень любил вареную курочку, из-за чего быстро набирал вес.

В 2021 году горилла имела проблемы с желудком – тогда о Тони волновался весь Киев, ему пришлось пройти комплексное обследование, делали операцию. Вместе со специалистами из Германии было принято решение – Тони должен отказаться от всего мясного и молочного, больше двигаться.

Горилла уже четвертый год сидит на диете, питается фруктами и овощами. Это положительно отразилось на его самочувствии. Животное стало более подвижным, сбросило лишний вес.

Горилла Тони/Фото:Киевский зоопарк

Ранее вес Тони был 230 килограммов, а после того, как у него появился летний вольер, он похудел на 50 кг – его вес сейчас 180 килограммов.

Тони выздоровел и чувствует себя хорошо – настолько, насколько это возможно в его 50-летнем возрасте.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как горилла Тони из Киевского зоопарка отпраздновал свои 49 лет.

Горилле Тони из Киевского зоопарка – 49 лет

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