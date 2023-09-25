50 лет продает цветы в метро: история бабушки Гали, дом которой уничтожила российская ракета, а сын украл документы

В Киеве бабушка Галина почти 50 лет продавала цветы в метро. Три месяца назад ее дом уничтожила российская ракета: женщина чудом выжила, но осталась без дома. Сейчас ей помогают волонтеры, которые заботятся о стариках.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Российская ракета уничтожила дом под Киевом

84-летняя Галина Михайловна просит называть ее бабушка Галя. Ее дом в июне 2023 г. уничтожила российская ракета. Женщину спасла стена летней кухни. Она тогда чудом выжила, но несколько недель провела в больнице.

"Ракета упала возле меня, осветила ноги — все осветило. Как я вылезла на улицу — я ничего не знаю, но видела, как горела хата, все же видела", — говорит пенсионерка.

Бабушка Галя в больнице

Волонтеры арендовали квартиру для бабушки Гали

Сейчас в Киеве в метро бабушка Галя снова продает цветы. Женщина говорит, что торгует с 1966 года. Это было ее рабочее место, когда метро здесь еще не выкопали, а вокруг был пустырь и конечная междугородняя автобусов. Ее здесь знают – все прохожие. В последнее время, когда стала уже больна – здешние жители и соседи пытались помочь: приносили продукты, покупали лекарства. Итак, когда после очередного обстрела Галина Михайловна не вышла торговать – бросились на поиски.

Бабушка Галя

"Приехал в больницу, купил все лекарства, которые нужно", — говорит волонтер Богдан.

Именно неравнодушные люди арендовали бабушке квартиру в Киеве. Галине Михайловне купили одежду, привозят продукты. Цветы дают на реализацию знакомые – чтобы имела подработку и возможность находиться в привычной среде, среди людей. Но не прошло ни дня, чтобы баба Галя не упоминала о своем доме.

Бабушка уехала в свой дом и рассказала свою печальную историю

Галина Михайловна вместе с волонтерами поехали в дом бабушки в Старых Петровцах. Женщина в отчаянии из-за увиденного, ведь российская ракета уничтожила все, что у нее было.

Бабушка Галя на развалинах своего дома

"Я на почте почти 50 лет проработала и ни разу не была в отпуске. Работала, работала, работала, зарабатывала… Мы же свиньи держали, клубнику выращивали", — вспоминает бабушка.

В уничтоженном доме она находит – иконы и картины, которые сама вышила.там она также находит портрет младшего сына, погибшего еще будучи ребенком. Есть еще старший сын Николай. О нем бабушка – не хочет говорить: он фактически похитил документы на дом и сейчас – отказывается с ней общаться. На восстановление бумаг – нужно время. А его у бабушки, которой за месяц исполнится 85, мало.

Руины дома

После посещения родного дома бабушка с волонтерами возвращается в Киев, она просит остановиться возле храма в своем селе, чтобы там помолиться.

Бабушка Галя приехала в свой дом

Женщина боится остаться на улице, хотя верит – добрые люди не дадут.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❌ Ракета взорвалась над ее домом! Как продавщицу цветов спасает ее дело

Напомним, как живут люди в уничтоженных селах Николаевщины и что они говорят.

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