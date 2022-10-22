50 тысяч дельфинов погибли в водах Украины во время войны: экоцид РФ расследует Италия и Германия

Преступления экоцида россиян расследуют специалисты соседних стран и не только, потому что за время войны в Украине погибли 50 тысяч водных совцов, говорится в ТСН.

Самую массовую за последние десять лет гибель морских млекопитающих фиксируют ученые причерноморских стран. По предварительным подсчетам, за период боевых действий в Украине погибли более 50 тысяч китообразных. Их смерть специалисты связывают с бомбардировками и ракетными обстрелами россиян. Кроме ученых, факты гибели изучают и украинские правоохранители, чтобы подать иск в международные суды, чтобы россияне заплатили еще и за массовое уничтожение животных.

Еще с первых дней масштабной атаки на Украину ученые национального парка "Тузловские лиманы" начали фиксировать массовую гибель афалин и азовских дельфинов. После каждого ракетного удара или бомбардировок на побережье волны выносили мертвых млекопитающих. Такую же картину наблюдали специалисты из Румынии и Болгарии.

"До войны мы наблюдали максимум три дельфина мертвых на протяженности 44 километра в течение всего года, но сейчас сначала войны и до конца июля мы обнаружили 44 дельфина на 6 километрах", — рассказывает директор парка.

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Ранее дельфины погибали от сеток браконьеров, однако после ограничения судоходства на море этот фактор исключили экологи. Причин массовой гибели оставалось две: либо это инфекционные болезни, либо влияние военных действий. Все эксперты склоняются к последнему. "Мы знали от разных источников, что в северо-западной части Черного моря есть очень много подлодок и надводных лодок, включая и "Москву", которую вы все знаете куда она пошла. Поэтому все эти надводные и подводные лодки они создавали очень мощный звуковые сигналы, поражавших дельфинов", — говорят в нацпарке.

Как только вооруженные силы деокопировали остров Змеиный и отогнали корабли рашистов подальше, количество мертвых дельфинов на этой части побережья стремительно снизилось. Чтобы окончательно подтвердить влияние военных действий в море на массовую гибель дельфинов, ученые произвели вскрытие и направили образцы в Италию и Германию. "В общей сложности было сделано шесть сечений, осмотрено то есть 6 тел и взято более ста образцов. Мы собираем все сведения, все наблюдения, все имеющиеся факты и делаем анализы. Можно сказать, что это самая большая вспышка гибели за последние десять лет", — убеждает ведущий научный сотрудник Института. зоологии НАН Украины Павел Гольдин.

Ждут результатов экспертиз и правоохранители. В Одесской прокуратуре начато свое расследование. "На территории Одесской области мы обнаружили 95 фактов мертвых дельфинов на побережье, но мы понимаем, что их гораздо больше. Расследуется уголовное производство по такой уголовной статье, которая называется "Экоцид". Это опять же преступление против безопасности человечества", — убеждает прокурор Одесщины Сергей Костенко.

50 тысяч китообразных погибли в Украине за время войны - заплатят россияне и за это

Если иностранная экспертиза подтвердит, что самая массовая за последние десять лет гибель в Черном море млекопитающих – это следствие военных действий, в отношении России направят иск в международные суды и заставят заплатить за уничтожение природных ресурсов.

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