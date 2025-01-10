"50 в сутки": эксперт назвал сценарии ближайших обстрелов Украины и столицы

По словам аналитика, российская армия запускает дроны-камикадзе на малых высотах для того, чтобы они обошли нашу ПВО.

Жители северного приграничья Украины (непосредственно Черниговщины) утверждают, что в наступившем, 2025 году, атаки БПЛА со стороны России усиливаются, некоторые из "Шахедов", как известно, атаковали Киев, приводя к разрушениям в столице.

Например, вчера враг в очередной раз атаковал приграничный городок Семеновку на Черниговщине, после чего загорелись дома и была ранена пожилая женщина. Была вынуждена работать ПВО сегодня ночью и в столице.

По неофициальным данным, российская армия все чаще программирует полет "Шахедов" на низких высотах, делая это в надежде, что эти дроны обойдут украинскую ПВО.

"Шахеды", летящие на малых высотах, — это дроны, которые были запрограммированы для такого полета", — говорит в комментарии для ТСН.ua военный эксперт Роман Свитан.

И добавляет: "Определенное количество падает, после чего мы можем видеть сообщения о том, что они локационно утрачены. Российская армия знает об этом, но рассчитывает на то, что, например, из 20 БПЛА 5 достигнут цели. Поэтому и используют этот механизм, но он не массовый. Основным механизмом для пролета "Шахедов" они считают их количество. Расчитывают на то, что наша ПВО не справится с большим количеством. Говорить, что российская армия использует только одну тактику — не стоит".

По мнению Свитана, Россия сейчас производит не менее 30-50 "Шахедов" в сутки.

"То есть все они могут использоваться ежесуточно. Или накапливать для того, чтобы ударить большим количеством. Например, за два дня производства имеют сотню таких дронов. То есть можно высчитать приблизительное количество, которым могут ударить в следующий раз", — говорит Свитан.

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ сегодня сообщили, что враг в ночь 10 января атаковал Украину 72 БПЛА. Среди них были дроны-имитаторы.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33-х ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях", — сообщали Воздушные силы.

Могли модернизировать "Шахеды"

После того, как россияне в первые дни января атаковали БПЛА Киев, авиационный эксперт Валерий Романенко высказал версию, что, возможно, разрушения в центре Киева повлекли за собой именно модернизированные российские "Шахеды".

"Город и его центральную часть могли атаковать дроны с круговым размещением CRPA-антенны. Это очередная модернизация вражеского средства воздушного нападения, потому что с такой "начинкой" их значительно труднее заглушить РЭБом. Но, я сомневаюсь, что именно это стопроцентная причина, потому что когда вражеские дроны летят над Киевом, мы их не РЭБом глушим, а ракетами и другими методами физического воздействия — пулеметы, легкие пушки", — рассказывал нам Валерий Романенко.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ атаковала Украину беспилотниками.

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