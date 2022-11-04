50 животных в одной легковушке вывезла семья из Харькова, когда убегала от обстрела

50 животных в одной легковушке вывезла харьковская семья из-под обстрелов из Северной Салтовки, спасали не только собственных домашних любимцев, но и тех, кого раньше покинули хозяева, или выбросили из ветеринарных клиник, говорится в ТСН.

На Кировоградщину, где беглецам предоставили убежище, они приехали только в домашних тапочках, потому что спасали самое ценное — жизнь четырехлапых и крылатых.

На новом дворе семьи Кудрявцевых шумно, потому что четвероногие переселенцы радуются свободе, потому что полтора месяца вместе с хозяевами просидели в подвале под обстрелами.

До войны супруги имели пять собак, но соседи убегали от взрывов и покидали своих любимцев. "Первое время люди просто оставляли ключи: "Кормите кролика. Вы ведь остаетесь. Покормите там еще кого-нибудь…" И ну нас дома просто были ключи от всех квартир. Впоследствии мы не оставим их – пришлось забрать всех", — говорит Татьяна.

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В подвале своего дома спасали и тех, кого хозяева или ветеринарные клиники просто выбросили на улицу. "Собак было 16, всего наверняка штук 50 живых душ — еще кролики, морские свинки, попугаи, шиншиллы. Чего там только нет. Люди бежали выносили все, что можно, все живое. В клетках, аквариум стоял между этажами с черепахой. Все, что можно – мы забрали, все, что влезло», – рассказывает женщина.

Когда россияне в очередной раз накрыли Салтовку разнокалиберной артиллерией, семья решила уезжать. "Мы когда-то грузились, в 200 метрах от нас снаряды взрывались. Я в машину оставлял все, что мог и уехал – четыре мешка корма скотчем привязаны к крыше. Все – больше ничего. Вещей не было", — рассказывает Михаил.

"Все в одной клетке, никто не бился, тишина была, свинки тоже по банкам. Попугаи вылетали и летали по салону, черепаха по торпеде бегала... В машине была такая тишина, настолько нужно было вырваться оттуда", — вспоминает женщина.

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Так и ехали четыре сотни километров до поселка Кировоградской области, местные волонтеры, которые приготовили для переселенцев дом, были поражены увиденным. "Они, когда приехали и начали выходить из этой машины, я просто не поняла, куда они все вместе разместились! Это собаки, собаки, собаки, клетки, кошки", – вспоминает волонтер Татьяна.

Многие четырехлапые или пернатые переселенцы разобрали местные жители, другие до сих пор ждут новых хозяев. За хлопотами о животных о собственной боли Татьяна и Михаил стараются не вспоминать, хотя они пережили настоящий ад. "Взрывалось все вокруг. У нас много было и трупов во дворе и рядом в соседнем дворе. И детки и женщины, оторвало, ребенка разорвало. Много было горя, очень много. А самое страшное даже в этой тишине, когда все успокоилось, ты понимаешь, что вот твои соседи умирают не от старости, а от горя, которое они видят", – вспоминает Таня.

Несмотря на это, семья мечтает вернуться в родной Харьков и привезти некоторых эвакуированных животных. За ними, верно, еще вернутся хозяева.

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