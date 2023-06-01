500 км преодолевает за 7 минут: что известно о ракетах "Искандер", которыми Россия ударила по Киеву — характеристики

В ночь на 1 июня российская армия нанесла удар по Киеву. Оккупанты выпустили десять ракет типа "Искандер" с северного направления, Брянской области РФ. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, однако жертв избежать не удалось.

Сайт ТСН.ua расспросил военного эксперта Олега Жданова, что это за ракеты и сколько их еще может быть в России.

500 км преодолевает за 7 минут

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" пришел на замену старому комплексу "Скад" (Р-17) в 2018 году.

“У него две ракеты — крылатая и баллистическая. Так вот, его ракета в баллистическом исполнении, она имеет дальность пуска до 500 километров и головную часть до 500 килограммов. У него где-то больше 400 кг тротила, в этой ракете. Опасность этой ракеты состоит в том, что это баллистическая ракета, и она расстояние в 500 километров преодолевает за 7-8 минут", — пояснил сайту ТСН.ua Жданов.

Российский оперативно-тактический комплекс Искандер / Фото: InformNapalm

Сбить очень тяжело

Сбить такую ракету очень тяжело, отметил военный эксперт. Чем меньше дальность, тем труднее сбивать баллистические цели, объяснил он. По словам Жданова, для этого в США был модернизирован зенитно-ракетный комплекс Patriot под баллистику.

“Версия комплекса PAC-3, которая находится в Украине сегодня, уже предназначена для борьбы с баллистическими целями. А так они разработали отдельный противоракетный комплекс THAAD, сбивающий баллистические ракеты. Других комплексов нет. До появления Patriot у нас нечем было сбить ракету "Искандер". Это могла быть случайность”, – рассказал ТСН.ua Жданов.

Высокоточная и наносит сплошные разрушения

Он отметил, что "Искандер" — это очень высокоточная ракета. Она может отклониться в нескольких метрах от расчетной точки прицеливания, уточнил Жданов.

"Обычно любая ракета создается под ядерный боезаряд. Потому что осколочно-фугасный заряд для ракеты – это не совсем выгодно. И "Искандер", в том числе, создавался под ядерный снаряд. Но в обычных войнах, когда применяется только конвенциональное оружие, его применяют в осколочно-фугасном исполнении. Для этого выбирают большие объекты, промышленные здания, в случае РФ – это жилые здания, медицинские учреждения”, – рассказал он ТСН.ua.

Жданов добавил, что "Искандер" влечет за собой взрыв большой мощности и наносит большие, сплошные разрушения в радиусе 500 метров.

Российский оперативно-тактический комплекс Искандер / Фото: Getty Images

Сколько ракет еще есть в России

По словам Жданова, согласно последним данным на 30 марта 2023 года, опубликованным журналом "Форбс", ракет "Искандер-М" в России оставалось менее 144.

“Я допускаю, что с учетом того, что они уже выпустили по нам, а это около 20 ракет только за последнюю неделю, ну и с учетом возможностей производства этих ракет, такое число и осталось. 140-150 ракет, возможно, у них есть”, — считает военный эксперт.

Ночной удар "Искандерами" по Киеву: что известно

Напомним, что в ночь на 1 июня около 02:45 Россия продолжила серию атак на Киев. Силы ПВО сбили десять ракет: семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатых — "Искандер-К".

Обломки ракет нанесли ущерб в городе. Разрушения зафиксированы в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. В последнем обломки упали на детскую поликлинику, были повреждены две школы, детский сад и участковый пункт полиции.

В результате вражеского ракетного обстрела погибли три человека. Среди них ребенок 2012 года рождения.

Две женщины и ребенок хотели попасть в бомбоубежище в местной поликлинике, которое во время воздушной тревоги оказалось закрытым. Именно в это время у медицинского учреждения упали обломки российской ракеты, которые и убили людей.

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