500 компаний из 42 стран мира готовы восстанавливать Украину: итоги лондонской конференции

Более тысячи политиков, предпринимателей, активистов из шестидесяти стран мира провели в Лондоне конференцию по восстановлению Украины. Финансовую поддержку нашего государства здесь назвали "формой контрнаступления". А Украина сообщила, что готовит механизм, который позволит конфисковать замороженные на Западе активы России на сумму до 500 миллиардов долларов, говорится в ТСН.

На приеме у его величии Чарльза ІІІ премьер-министр Украины Шмигаль благодарит его за личную вовлеченность в организацию конференции по восстановлению, которая собирает топовых чиновников мира. Этот формат ежегодных мер по экономической поддержке Украины, начатый еще в 2017 году, в прошлом году стал особенно актуальным.

Тогда в швейцарском Лугано подписали декларацию о принципах восстановления Украины. В этом году – Шмигаль озвучивает последние цифры украинских потерь и говорит о том, что помощь необходима немедленно. "Потребности восстановления уже достигли 411 миллиардов долларов, беспрецедентная цифра — и это, к сожалению, еще не учитывает многие последние потери, в том числе ужасные последствия террористической атаки российских военных Каховской гидроэлектростанции", — говорит Денис Шмигаль.

Из этой суммы участники конференции уже договорились направить шестую часть или шестьдесят миллиардов долларов. 50 из них – обещает выделить Евросоюз, заявляет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. “24 февраля 2022 года Путин разрушил мир на нашем континенте. Но от этих действий началось путешествие Украины в свою мечту. Наша работа и наша обязанность перед украинцами, которые принесли чрезвычайную жертву – убедиться, что это будущее станет реальностью кирпич за кирпичом, дом за домом, школа за школой”, — заявила она.

Дополнительную помощь выделяют и отдельные государства, в том числе Швейцария, хозяйка прошлогодней конференции, Франция, Великобритания. Более миллиарда трехсот миллионов долларов — вносят от себя Соединенные Штаты. “Из них 520 миллионов долларов мы инвестируем, чтобы помочь Украине починить энергосистему, половину которой, как вы слышали, разрушила Россия. Мы сделаем ее чище, выносливее, более интегрированной с Европой. Мы поддержим реформы украинского энергетического рынка, чтобы избавиться от монополий и превратить Украину в мощного энергетического экспортера”, — добавляет госсекретарь США Энтони Блинкен.

Подводя итоги, премьер Шмигаль заявил: прямо сейчас Украине нужны шесть с половиной миллиардов долларов, но после разговоров с донорами в течение двух дней он уверен — это реально собрать.

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«Я убежден, что в ближайшее время мы соберем все необходимые деньги и инвестируем в срочные нужды восстановления в Украине. "Буквально со вчерашнего дня 500 компаний из 42 стран мира, с общим капиталом более 5 триллионов долларов, заявили о готовности работать над восстановлением, среди них — Google, Siemens, Uber, Cargill", — рассказывает министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Обращаясь к участникам по видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский говорил не только о восстановлении, он напомнил и о планах Украины вступить в НАТО. Ведь Киев все еще точно не знает, что услышит через три недели в Вильнюсе — кроме того, что в НАТО среди войны с Россией украинцев точно не пригласят.

В ответ от Великобритании прозвучала готовность поддержать упрощенную подготовку к членству Украины в НАТО по примеру Финляндии. То есть — без всякого плана действий по членству, подготовительному этапу, который у некоторых стран — например в Македонии — длился 20 лет.

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