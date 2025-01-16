51-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации: его наказали

Житель Харьковщины получил повестку, однако не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации. Как его наказали?

В Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили 51-летнего мужчину, который получил повестку, однако он уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Балаклейского районного суда Харьковской области.

По данным суда, жителя Харьковщины в мае 2024 года признали годным к мобилизации. В сентябре 2024 года мужчина получил повестку и должен был прибыть в ТЦК, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд установил, что подозреваемый судимости не имеет, по месту жительства в целом характеризуется положительно, не состоит на учете у нарколога, психиатра, органов по вопросам пробации, официально трудоустроен. В настоящее время ему 51 год.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и избежал мобилизации из-за "совета матери".

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