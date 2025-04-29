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52-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации, потому что его брат воюет: что решил суд
В Харьковской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Что решил суд?
В Харьковской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Балаклейского районного суда Харьковской области.
По данным суда, житель Харьковщины в апреле 2024 года прошел ВВК, которая сочла его годным к мобилизации. Впоследствии он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
На суде мужчина отметил, что отказался от мобилизации, поскольку ухаживает за больной мамой. Он уточнил, что единственный может это делать, поскольку его брат воюет и сейчас лечится в госпитале.
Суд установил, что подозреваемому 52 года его положительно характеризуют по месту жительства.
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 2 годам испытательного срока.
Напомним, в Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки , однако уклонился от мобилизации.