Эксклюзив ТСН
42
2 мин

54-летний мужчина получил повестку и более 2 лет избегал мобилизации: что он придумал

В Николаевской области осудили мужчину, который 2 года скрывался от мобилизации.

Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине / © ТСН

В Николаевской области к 3 годам лишения свободы приговорили 54-летнего мужчину, который получил повестку и более 2 лет избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Снигиревского районного суда Николаевской области.

По данным суда, мужчина 25 августа 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В сентябре 2023 года он получил повестку и должен был прийти для отправки на военную службу, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что не пришел в ТЦК, поскольку ухаживал за больной мамой. Впоследствии женщина умерла.

«Проходить военную службу не желает в связи с тем, что в рядах ВСУ за все надо платить, а также из-за того, что в случае ранения за ним некому будет ухаживать, поскольку является одиноким. Просит не лишать его свободы», — говорится в показаниях мужчины.

Суд установил, что мужчине 54 года и он положительно характеризуется по месту жительства.

«Суд не усматривает в поведении обвиняемого искреннего раскаяния и активного содействия раскрытию уголовного преступления. Обвиняемый не осознал необходимости выполнения своего конституционного долга на военную службу не мобилизовался», — говорится в пояснении суда.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

