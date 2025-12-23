56-летний мужчина отказался брать повестку и уклонился от мобилизации: как это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН

Каменский районный суд Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорил 56-летнего мужчину, который отказался брать повестку и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда.

Блиц-ВЛК и «боевая» повестка

В июле 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в частях обеспечения и охраны.

В тот же день ему пытались вручить «боевую» повестку на отправку. Однако мужчина в присутствии понятых отказался ее подписывать, а на следующий день не явился на сборный пункт.

Объяснения подсудимого

В суде обвиняемый свою вину признал лишь частично. Он заявил, что не пришел на отправку не из-за нежелания служить, а из-за болезни:

Утверждал, что утром 25 июля у него было слишком высокое давление.

Ссылался на то, что медосмотр на ВВК был «слишком быстрым».

Предоставил суду целый ряд медицинских справок и результатов МРТ, датированных разными годами.

Ключевую роль в деле сыграли показания семейного врача. Она подтвердила, что пациент действительно обращался к ней, но после того, как отказался от повестки.

Представители ТЦК также отметили, что мужчина не обжаловал заключение ВВК в установленном законом порядке и не сообщил о причинах своей неявки в течение трех дней, как того требует закон.

Приговор суда

Суд критически отнесся к доводам подсудимого, расценив их как попытку избежать ответственности.

«Освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком не может предотвратить совершение новых правонарушений другими лицами, что в условиях военного положения недопустимо», — указано в мотивировочной части.

Судья отметил, что уклонение от защиты Родины создает у общества впечатление безнаказанности. Как результат — мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы .