56-летний мужчина получил повестку и почти три года избегал мобилизации: как это закончилось

В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Немышлянского районного суда г. Харькова.

По данным суда, житель Харькова в январе 2023 года получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

На суде житель Харькова вину отрицал. Он убеждал, что пришел в ТЦК, поскольку получил повестку. Там он прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации.

«Отметил, что он не пригоден к мобилизации по возрасту и в связи с его работой в коммунальной службе, что является социально ответственным трудом. Считает, что по состоянию на 10 января 2023 года имел бронь от прохождения военной службы. Обратил внимание, что 10 января 2023 года боевую повестку ему не вручали и от получения повестки не отказывался, свидетелей видел впервые в судебном заседании», — говорится в показаниях мужчины.

По данным суда, подсудимый — коммунальщик из Харькова 1969 года рождения.

Суд также установил, что мужчина «устно объяснял работникам ТЦК, что отказывается проходить военную службу в связи с религиозными убеждениями. Однако, никаких подтверждающих документов о принадлежности к определенной конфессии или религиозной общине не предоставил. Отметил, что он исповедует религию, которая не проводит свою деятельность на территории Украины, а потому не может предоставить документы в подтверждение религиозных убеждений. Любых документов, которые по законодательству Украины дают право на отсрочку от призыва, по религиозным убеждениям, он предоставить не смог».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

