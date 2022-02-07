58-летнее экстремал из Тернопольщины преодолел 42-километровый марафон в самых шортах

Мужчина говорит, что погода для него показалась слишком теплой.

На Киевщине мужчина преодолел зимнюю марафонскую дистанцию в 42 километра почти голышом.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Василий Шевчук из Тернопольщины, там его хорошо знают - то по снегу босиком бегает, то закапывается в него с головой. В настоящее время взялся за марафонские 42 километра. Специально приехал на Киевщину, где все должны зафиксировать в Книге рекордов. На чеку – медики и журналисты.

Мужчина говорит, что его дед и отец закалялись, и он с детства. Иногда, признается одевающая перчатки и шапку, но это при трескучих морозах.

При плюсовой температуре мужчина легко преодолевает первый десяток километров. Обычно на таких дистанциях спортсмена сопровождают. Но по узким тропам техника не пройдет. Чтобы все было честно на руке Василия фитнес-трекер. Проверка – на каждом круге. В конце концов, гаджет записал и время, и расстояние, и маршрут - 43 километра 400 метров. Вместо запланированного – за почти 5 часов – пробежал на километр больше. «Заблудился немного в том лесу. Целый день бы бежал. В ногах слышно немного, а так в общем-то прекрасно», — говорит мужчина.

Напоследок Василий жалуется, погода, мол, слишком теплая, потому на финише обтирается снегом.

В Киевской области экстремал преодолел марафонскую дистанцию зимой и почти голышом

Читайте также:

Зубриха "Манька" прошла через ограждение на границе, чтобы попасть из Беларуси в Польшу: видео

"Проснулась в чужой жизни": родители подарили домашний ДНК-тест на день рождения дочери и он разоблачил неожиданную правду

Мужчина, пытавшийся убить свою жену и случайно порезавшийся ножом, получит денежную компенсацию