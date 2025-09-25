58-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации: его наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Полтавской области к 2 годам пробационного надзора приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Великобагачанского районного суда Полтавской области.

По данным суда, в апреле 2024 года мужчину признали годным к мобилизации. Однако в помещении ТЦК он категорически отказался получать повестку.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он подтвердил, что «действительно 26 апреля 2024 года отказался от получения повестки в присутствии работников ТЦК, указал, что отказ мотивировал уходом за родной сестрой, которой установлена I группа инвалидности, просил учесть то, что на время рассмотрения дела в суде он имеет отсрочку на основании п. 14 ч. 1 ст. 23 Закона Украины „О мобилизационной подготовке“.

Суд установил, что 58-летний мужчина действительно содержит сестру 1951 года рождения, в возрасте 74 года, которой установлена І группа инвалидности по состоянию здоровья.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 2 годам пробационного надзора.

