59-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за больной мамы: его наказали

Мобилизация в Украине

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В Сумской области к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Роменского горрайонного суда Сумской области.

По данным суда, в феврале 2024 года мужчина отказался получать «боевую» повестку и уклонился от мобилизации.

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На суде житель Сумской области заявил, что он отказался от мобилизации, поскольку его мать после операции не может ходить. Он просил военных из ТЦК дать ему время для решения этой жизненной ситуации. Мужчина добавил, что он уже оформил уход за мамой и имеет отсрочку от призыва.

«Просил суд учесть все существенные обстоятельства его жизни, факт того, что ему не на кого оставить больную мать, а в июле 2025 г. ему исполнится 60 лет, а потому просил назначить ему наказание с отсрочкой исполнения наказания и не лишать его свободы реально», — говорится в материалах дела.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам испытательного срока.

Приговор суда / © ТСН

Напомним, в Житомирской области к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили мужчину, который отказался получать повестку и уклонился от мобилизации

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