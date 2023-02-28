59 юношей вышли на драку в Киеве: полиция сообщила об угрозе ЧВК "Редан" из России

В полиции Киева рассказали новые подробности новой российской угрозы, охватившей украинскую молодежь. Напомним, вчера на столичном Печерске возле одного из ТЦ было замечено скопление подростков, планировавших устроить драку. Впоследствии стало известно, что часть из них являются сторонниками субкультуры под названием "ЧВК "Редан", которая сейчас набирает обороты в России. По данным полицейских, подростки планировали устроить массовую драку со своими оппонентами, которые являются сторонниками других взглядов.

"На выходных информация о скоплении несовершеннолетних поступала из других областей Украины. Стало известно, что это были сторонники движения, которое приобрело популярность в России, — сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис. – Они хотели спровоцировать между компаниями молодежи драку. В Киеве вчера, 27 февраля, возле одного из ТЦ начала собираться молодежь. Мы сразу получили эту информацию, на место выехали полицейские, спецназовцы. Было выявлено 59 человек, которые были установлены и опрошены. Родителям несовершеннолетних сразу было сообщено о такой ситуации, были проведены соответствующие беседы. Родители были в шоке, они не знали об этом движении, пообещали контролировать детей, чтобы пресекать их участие в таком досуге".

По словам Юлии Гирдвилис, происхождение движения российское, поэтому есть признаки пропаганды ИПСО для использования подростков в дестабилизации ситуации в Украине.

"Полиция предотвратила конфликт, участники не успели спровоцировать ни одного инцидента. Если в дальнейшем представители киберполиции обнаружат информацию о возможных запланированных конфликтах — будем реагировать. Сейчас ювенальные полицейские усиленно отрабатывают места скопления молодежи", — говорит Гирдвилис.

К этому в полиции добавляют, обращаясь к киевлянам, если кто-то заметит скопление молодежи в одежде с изображением пауков, то об этом следует сообщить в полицию. Правоохранители не исключают, что таким образом россияне преследуют цель привлекать украинскую молодежь к более опасным действиям, которые могут нести угрозу Украине в нынешней ситуации.

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