6-летний Давид вместе с родителями оказался в больнице после удара "Искандером" по их дому: мальчик вспомнил пережитое

12 раненых из города Подгородное остаются в больницах Днепра после последнего ракетного удара. Среди них – трое детей, мальчики после операций поправляются, говорится в ТСН.

Одного из них уже перевели в хирургическое отделение. В реанимации по-прежнему остаются 15-летний Александр и шестилетний Давид. С мальчиком в палате и его раненая мама. Отец тоже сильно пострадал, он в другой больнице. Рассказывают, что именно готовились к выпускному Давиду из детсада, празднование было запланировано на воскресенье.

Только поужинали, как вдруг мощный взрыв. Отец успел отбросить сына на пол. Это спасло малыша от самых больших обломков. “Вдруг все стало серое! Я ничего не видел! Мама говорила, где Давид? Вышли из квартиры босые. Пригнули через бордюр, потому что была развалена лестница. Сколько наших детей будут убивать, я не знаю”, – говорит 6-летний малыш.

"Чтобы все это закончилось! И все! Погиб двухлетний ребенок, мы вместе гуляли на площадке. Я знаю ее маму, знаю эту девочку”, — в слезах рассказывает мама мальчика Анжела Спицкая.

В результате ракетного удара россиян погибла двухлетняя Лиза, ее мать в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Отец – правоохранитель – был на работе. Он вместе со спасателями искал своих родных под завалами. При жизни 39-летней Натальи сейчас борются врачи, она находится в реанимации.

“Мать сейчас без сознания, в состоянии комы. У нее тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение позвоночника, ребер, удаление селезенки. Угроза жизни остается, волнение 50 на 50 процентов, она тяжелая”, — констатируют медики.

Напомним, что в субботу россияне "Искандер" попали в жилую двухэтажку города Подгородное, погибла двухлетняя девочка. Помощь медиков понадобилась 22 людям.

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