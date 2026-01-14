6-летняя девочка из-за непогоды не могла добраться до больницы: поступок "Укрзализныци" поражает

Викуся с мамой

Эта история покорила соцсети своей человечностью. 6-летняя Виктория из Хмельницкой области, которая из-за болезни костей вынуждена носить фиксирующий воротник, могла пропустить критически важное обследование в «Охматдете» из-за непогоды. Но произошло чудо: ради одной маленькой пациентки железная дорога изменила график и остановила поезд там, где он никогда не останавливался.

Подробности невероятного путешествия узнавала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

История Викуси

Викуся — веселая и общительная девочка. Она охотно знакомится с другими детьми в больнице, лепит из пластилина и «мурлычет, как котик». Но за этой улыбкой скрывается тяжелое испытание. Прошлой весной у ребенка обнаружили редкую болезнь костей, которая уже привела к компрессионному перелому позвоночника.

«Школу мы, к сожалению, ни на первое сентября, ни выпуск в садике не посетили — мы были по больницам», — рассказывает мать девочки Ирина.

Раз в три месяца Виктория должна приезжать в Киев на обследование. Каждая такая поездка — это шанс на то, что в будущем она сможет бегать и плавать.

Викуся

Когда непогода сильнее планов

На этот раз поездка в столицу оказалась под угрозой. В Хмельницкой области выпало столько снега, что транспорт перестал ходить. Единственный вариант добраться до вокзала — электропоезд, но его график не совпадал с киевским поездом, а ждать 5 часов на станции с ребенком на руках в лютый мороз было невозможно. К тому же, машина знакомого не завелась из-за низкой температуры.

В отчаянии мама Вики, Ирина Власенко, написала в соцсетях и обратилась к «Укрзализныце» с необычной просьбой: не мог бы поезд сделать незапланированную остановку в их родном селе?

Как железная дорога откликнулась на беду

К удивлению женщины, ответ пришел быстро. Машинисты согласились на экстренную остановку. Уже через несколько часов Вика вместе с любимым котом Басей была в вагоне.

Ирина Власенко, мама Виктории: «Я была приятно удивлена количеством поддержки людей. И тем, что железная дорога так быстро ответила и все же согласовала остановить поезд. Это было невероятно».

Врач Вики, Надежда Кисель, отмечает: попасть на МРТ именно сейчас было жизненно важно. Болезнь непростая, и лечиться придется всю жизнь, но своевременная диагностика дает надежду на полноценное движение.

Символ доброты

В «Укрзализныце» эту историю официально не комментируют, но для тысяч украинцев этот случай стал символом того, что человечность важнее инструкций. Остановить многотонный поезд ради одной маленькой девочки оказалось несложно, но для Викуси это стало спасением.

Сейчас девочка уже в «Охматдете», знакомится с новыми подружками и верит, что обязательно будет бегать.

