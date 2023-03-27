6-летняя девочка потеряла ножку после обстрела россиянами Одесчины, но вернулась к тренировкам по гимнастике

Тренер говорит, что не могла отказать и сейчас ребенок уже делает такие же упражнения, как и всю группу.

"Я хочу выступать на соревнованиях за Украину" – это слова 6-летняя Саши Паскаль, потерявшая ногу. После ракетного удара по Одесчине девочка две недели провела в коме, ей ампутировали ногу. Когда ребенок пришел в себя, то спросила, как теперь будет заниматься художественной гимнастикой, говорится в ТСН.

Саша потеряла ногу почти год назад. 16 мая россияне по тактической авиации запускали ракеты Х-22. Целили по мосту через Днестровский лиман в Затоке, но попали в гражданские дома и базы отдыха, где в этот момент была Саша с мамой. Женщину тоже ранило, но в состоянии болевого шока она вместе с соседями вытаскивала свою дочь из-под обломков бетона и дерева. Сашу довезли в больницу и ввели в кому. "Она как отключилась в больнице, пришла в себя дней через 15", — вспоминают родные ребенка.

Сашина бабушка до сих пор не понимает, как их семья пережила этот ужас. У Саши была ранена голова, разбита рука, и все тело в осколках. За ногу сражались 10 дней, но циркуляции крови не было. Врачи решили, что ампутация ниже колена неизбежна. После восьми операций Саша очнулась и спросила, как же теперь она будет ходить на художественную гимнастику. Мама пообещала, как только нога заживет и появится протез, они попытаются вернуться на тренировку. “Она так ждала его, что сразу сделала шаги и постаралась потихоньку уходить. Я уже столько выплакала, она меня еще больше успокаивает: "Мам, не плачь, одевай мне скорее протез, я побежала", — рассказывает Мария.

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Реабилитация Саши была в Австрии и протез овладевала бешеными темпами – 6-летняя Александра не скрывала своей цели – скорее вернуться в родной Черноморск в школу художественной гимнастики. Инга Ковальчук — тренер по художественной гимнастике, говорит, когда увидела Сашу, то отказать ей было невозможно. "Вы не видели ее глаза, этим глазам невозможно было отказать", — говорит тренер.

В эту школу Саша ходила с 3 лет, до травмы не пропустила ни одного занятия – а это 5 раз в неделю. После возвращения Сашин пыл только усилился, она вернулась в гимнастику через 8 месяцев после травмы. Первые тренировки были очень осторожными, но сейчас ей доступно все, что делает группа. Не осталось ни одного элемента, который Саша не может сделать. "Прогресс меня даже пугает, у нее вообще нет страха", — говорит тренер.

Когда нужно делать упражнения на потерянной ноге, у Саши нет уверенной опоры, ее это не останавливает, а наоборот заставляет работать еще больше.

После тренировки Саша приходит домой и показывает бабушке, что выучила за день. Уже после ампутации мама купила дочери гимнастический костюм, расшитый камнями. Саша мечтает надеть его на соревнованиях. Еще никто не знает, как это возможно, но 6-летняя Александра Паскаль уже и так доказала, что не имеет ничего невозможного. "Я хочу соперничать и выступать за Украину", — говорит девочка.

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